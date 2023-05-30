Вся енергетична галузь у найближчі роки потребуватиме 5,7 млрд доларів на відновлення

В Україні фахівці відновили близько 70% енергообʼєктів, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю Forbes.

«Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів. Це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює», – сказав Кудрицький.

Через російське повномасштабне вторгнення енергосистема України втратила близько 40-50% потужностей. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів Укренерго, то через обстріли близько 43% активів було пошкоджено ракетами або дронами.

«Енергосистема пережила з жовтня 2022 року по березень 2023 року 15 ракетних та 18 дронових атак. Росіяни випустили більше 1200 ракет та дронів по енергетичних обʼєктах, 250 «прильотів» зазнали саме підстанції "Укренерго". Тому у складному становищі через пошкодження всі великі тепло- і гідроелектростанції, а також підстанції "Укренерго"», – сказав Кудрицький.

Водночас він зауважив, що відновлювати енергосистему в тому вигляді, який вона мала до війни, не будуть.

«Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти», – сказав глава «Укренерго».

Згідно зі звітом уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН, вся енергетична галузь у найближчі роки потребує 5,7 млрд доларів, зазначив чиновник.

«Саме "Укренерго", за оцінкою експертів, які працювали над звітом, уже зараз на відновлення та захист обʼєктів необхідно приблизно 1 млрд доларів», – сказав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» знову закликало українців не навантажувати енергосистему у вечірній час.