«Львівобленерго» розробило нові погодинні графіки подачі та вимкнення електроенергії для споживачів. Ці графіки запроваджуватимуть за необхідності під час великого навантаження на мережу через ремонт електромереж.

У «Львівобленерго» зазначають, що наразі наказу від НЕК «Укренерго» про впровадження графіків не надходило. Вони діятимуть під час ремонтної кампанії, коли енергоблоки, на проводитимуть ремонти, деякий час не зможуть виробляти електроенергію.

«Цього літа об’єми робіт будуть більшими, ніж у попередні, через російські атаки минулої осені-зими на енергооб’єкти. Саме тому у літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, необхідність впровадження графіків», – повідомили в «Львівобленерго».

За оновленими графіками, споживачів поділили на шість груп, що відповідають чергам у графіку погодинних відключень – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 і 3.2. Водночас зменшилась тривалість вимкнень, передбачена графіками. Переглянути графік кожної з груп можна на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Крім цього, про відключення інформуватимуть чат-боти компанії у Viber і Telegram.

Про впровадження цих графіків за розпорядженням НЕК «Укренерго» повідомлять окремо на офіційному сайті та сторінках «Львівобленерго». Також компанія закликає споживачів, за можливості, економити електроенергію під час пікових навантажень (7:00-12:00 та 18:00-23:00).