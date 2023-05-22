Можливе застосування графіків погодинного відключення світла

На Львівщині на енергетичних об’єктах тривають ремонтні роботи, тож можливе припинення електропостачання. Ремонти проводять задля того, щоб підготуватися до зими і без аварій увійти в опалювальний сезон. Як повідомили в «Львівобленерго», ремонти триватимуть до жовтня.

«Наші енергетики продовжують роботи на енергетичних об’єктах. Йдеться, як про відновлення об’єктів, які зазнали ударів ворога, так і про планові ремонти інших об’єктів. Це планові щорічні роботи з метою підготовки до опалювального сезону», – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Саме тому влітку може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, будуть впроваджені графіки відключень електроенергії.

«Зараз дефіциту немає, тому немає і відключень. Треба враховувати багато чинників: ворожі атаки, ремонтну кампанію, погодні умови. Це все може впливати на баланс генеруючої потужності в енергосистемі України», – зазначив технічний директор «Львівобленерго» Роман Іванців.

Відключення можуть застосовувати як до юридичних осіб, так і до всіх споживачів. Зокрема, йдеться про графіки погодинних відключень. Зараз напрацьовують зміни до цих графіків. Їх мають згодом оприлюнити на сайті «Львівобленерго». Окрім того, можуть бути й аварійні відключення, про які завчасно повідомити неможливо.

«Дефіцит потужності може виникати з 18:00 до 23:00, адже саме тоді найбільше навантаження на систему. Тому прошу в цей час максимально розумно використовувати електоенергію. Також краще обмежити використання енергоємних приладів і зовнішньої реклами, щоб ми могли спокійно пройти цей період. Найбльше електроенергії влітку споживають коордиціонери і охолоджуючі станції. Додам, в будь-яку пору року найбільше потужності споживають побутові прилади, зокрема, електрочайники», – наголосив Роман Іванців.

Як повідомляє Львівська міська рада із посиланням на «Львівобленерго», зокрема, погіршення електропостачання можливе у мешканців вул. Кульпарківської (разом з прилеглими вулицями), вул. Симоненка, вул. Любінської, вул. Городоцької (район Привокзального ринку), вул. Виговського, вул. Петрлюри та вул. Садової. Також можливе погіршення електроживлення у медичних та інших установах, розташованих у районі вказаних вулиць.

Відтак «Львівобленерго» просить перевірити справність і готовність до роботи автономних джерел резервного живлення цих споживачів.