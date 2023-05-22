На Львівщині через ремонт обладнання можливе відключення електропостачання
Зараз «Львівобленерго» напрацьовує нові графіки відключень світла
На Львівщині на енергетичних об’єктах тривають ремонтні роботи, тож можливе припинення електропостачання. Ремонти проводять задля того, щоб підготуватися до зими і без аварій увійти в опалювальний сезон. Як повідомили в «Львівобленерго», ремонти триватимуть до жовтня.
«Наші енергетики продовжують роботи на енергетичних об’єктах. Йдеться, як про відновлення об’єктів, які зазнали ударів ворога, так і про планові ремонти інших об’єктів. Це планові щорічні роботи з метою підготовки до опалювального сезону», – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.
Саме тому влітку може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, будуть впроваджені графіки відключень електроенергії.
«Зараз дефіциту немає, тому немає і відключень. Треба враховувати багато чинників: ворожі атаки, ремонтну кампанію, погодні умови. Це все може впливати на баланс генеруючої потужності в енергосистемі України», – зазначив технічний директор «Львівобленерго» Роман Іванців.
Відключення можуть застосовувати як до юридичних осіб, так і до всіх споживачів. Зокрема, йдеться про графіки погодинних відключень. Зараз напрацьовують зміни до цих графіків. Їх мають згодом оприлюнити на сайті «Львівобленерго». Окрім того, можуть бути й аварійні відключення, про які завчасно повідомити неможливо.
«Дефіцит потужності може виникати з 18:00 до 23:00, адже саме тоді найбільше навантаження на систему. Тому прошу в цей час максимально розумно використовувати електоенергію. Також краще обмежити використання енергоємних приладів і зовнішньої реклами, щоб ми могли спокійно пройти цей період. Найбльше електроенергії влітку споживають коордиціонери і охолоджуючі станції. Додам, в будь-яку пору року найбільше потужності споживають побутові прилади, зокрема, електрочайники», – наголосив Роман Іванців.
Як повідомляє Львівська міська рада із посиланням на «Львівобленерго», зокрема, погіршення електропостачання можливе у мешканців вул. Кульпарківської (разом з прилеглими вулицями), вул. Симоненка, вул. Любінської, вул. Городоцької (район Привокзального ринку), вул. Виговського, вул. Петрлюри та вул. Садової. Також можливе погіршення електроживлення у медичних та інших установах, розташованих у районі вказаних вулиць.
Відтак «Львівобленерго» просить перевірити справність і готовність до роботи автономних джерел резервного живлення цих споживачів.