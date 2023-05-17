На Тернопільщині залишили три групи погодинного відключення

ВАТ «Тернопільобленерго» вперше за довгий час оновило погодинні графіки відключення електроенергії для населення та приватних підприємств. У компанії зазначили, що це пов'язано з відповідним повідомленням від НЕК «Укренерго». Графіки оновили на період з 15 до 21 травня.

Умовно населені пункти Тернопільщини поділили на три групи споживачів. Про це повідомили на сайті енергетичної компанії області. Відповідно до цього були і складені погодинні графіки відключення електроенергії. Згідно з ними, кожна група не матиме електропостачання щонайменше три години, а щонайбільше – шість.

Однак, у ВАТ «Тернопільобленерго» ZAXID.NET наразі запевнили, що поки що графіки не застосовуються, а про введення їх в дію повідомлять додатково.

«В компанію надійшов лист від НЕК "Укренерго", що, можливо, виникне потреба у застосуванні погодинних графіків відключень електроенергії. Якщо нам встановлять ліміти споживання, то ми обов'язково про це повідомимо населення і почнемо застосовувати відключення», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка ВАТ «Тернопільобленерго» Наталія Лиса.

Наразі, за даними НЕК «Укренерго» виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Однак у години пікового навантаження може виникнути дефіцит енергетичної потужності. Енергетики це пов'язують з проведенням ремонтних робіт на пошкоджених енергетичних об’єктах країни та підготовкою до майбутнього опалювального сезону.

Також людей закликають у ці дні використовувати електрику розсудливо, не вмикати енергомісткі прилади одночасно. Також максимально обмежити споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.