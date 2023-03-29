За допомогою європейської енергії Україна зможе легше витримувати обстріли критичної інфраструктури та аварії

Енергетична компанія «Укренерго» заявила, що Україна зможе отримувати технічну енергетичну допомогу в разі аварійних відключень не тільки від сусідніх країн, але і від країн-членів Євросоюзу. Угоду про допомогу «Укренерго» підписала з 15 енергетичними операторами європейського об'єднання ENTSO-E.

Угода набуває чинності у середу, 29 березня, повідомили у прес-службі «Укренерго». Відтепер Україна зможе звертатися по допомогу до країн Євросоюзу, якщо виникнуть непередбачувані ситуації, зокрема обстріли росіянами енергоструктур.

«Аварійна допомога – це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами», – повідомили у прес-службі «Укренерго».

Раніше Україна могла розраховувати на енергопідтримку тільки від систем сусідніх держав. Угода посилить стійкість енергетичної системи України та допоможе швидше ліквідовувати наслідки обстрілів чи аварій.

Зазначимо, 29 березня ЄС дозволив Україні продавати більше електроенергії. ENTSO-E погодила збільшення пропускної спроможності для постачань української електроенергії до Європи, що може допомогти відновити експорт української електроенергії. Наразі енергетика України працює з профіцитом потужності, і 28 березня країна повідомила ЄС про готовність знову продавати енергію до країн-партнерів.