Об'єднана європейська енергосистема ENTSO-E погодила збільшення пропускної спроможності для постачань української електроенергії до Європи. Про це в середу, 29 березня, заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише LIGA.net.

Вона розповіла, що під час останньої зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком, який приїжджав до Брюсселя з візитом, обговорювала способи підтримки України. Збільшення імпортної потужності – один із них.

«Сьогодні вранці ENTSO-E вирішила ще більше збільшити імпортну потужність з України до 850 МВт з поточних 700 МВт. Це всього один крок, але очевидно, що це прогрес», – сказала Сімсон.

Коли Україна починала експорт у червні 2022 року, пропускна спроможність міждержавних перетинів обмежувалась обсягом до 100 МВт.

До енергетичної кризи, яку спровокували російські ракетні удари, в Міненерго говорили, що після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність може збільшитися до 4-5 ГВт.

Україна почала експортувати електроенергію до Євросоюзу влітку 2022 року, і вона швидко стала одним з основних експортних товарів. З 11 жовтня 2022 року через російські удари по енергосистемі експорт припинився.

Із середини лютого дефіциту електроенергії в Україні немає. А 28 березня Україна повідомила Європейському Союзу про готовність відновити експорт електроенергії після майже піврічної перерви.