Оператор української енергосистеми «Укренерго» знову закликав українців не перевантажувати енергосистему у вечірні години. Раніше такі заклики лунали на тлі пошкодження енергетичної інфраструктури російськими ракетними ударами, але тепер вони продиктовані браком обсягу потужності та резервів у енергосистемі.

«В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина – зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою», – пояснили в «Укренерго».

У компанії додали, що допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19.00 до 22.00. «Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування», – нагадали в «Укренерго».

Оператор енергосистеми також повідомив, що Україна наразі не імпортує електроенергію. Водночас експорт триває в Польщу та Молдову і лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

Нагадаємо, вперше «Укренерго» закликало українців ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години в жовтні після того, як російські воєнні злочинці завдали перших масованих ракетних ударів по енергооб’єктах. Надалі, коли удари повторилися, в Україні запровадили графіки відключення світла, щоб енергосистема працювала збалансована. Однак з 9 лютого відключення світла припинились.