Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Про це йдеться у заяві Міненерго.

«Останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності! Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується», – підкреслили в міністерстві.

За його словами, зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону.

«Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» також заявили, що наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає. В «Укренерго» нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі наразі публікують тричі на тиждень, якщо не трапляється надзвичайних подій.