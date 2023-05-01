Наслідки ракетного удару росіян по Павлограду Дніпропетровської області, 1 травня 2023

Через обстріли окупантів станом на 1 травня є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Як повідомили в Міністерстві енергетики, повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

«Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині – через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі – в області», – сказано в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Нагадаємо, що російські воєнні злочинці з жовтня до січня включно регулярно завдавали ударів дронами-камікадзе та ракетами по енергетичних об’єктах: загарбники били як по електростанціях, так і по трансформаторах.

Ввечері 30 квітня та вночі 1 травня росія масовано обстріляла Україну дронами і ракетами. Зокрема, постраждало місто Павлоград Дніпропетровської області. Там унаслідок атаки постраждали 34 людини. Під час нічної атаки окупанти випустили по Україні 18 крилатих ракет з літаків стратегічної авіації, 15 з них збила протиповітряна оборона.