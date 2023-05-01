Росіяни вдруге за останні чотири дні завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти атакували українські міста із літаків стратегічної авіації.

Зранку, 1 травня, в українських містах оголосили повітряну тривогу. Перші ракети увійшли в повітряний простір з Північного Сходу на Сумщину та з Південного Сходу. Про вибухи і роботу ППО повідомлялось на Київщині і Дніпропетровщині. У Міненерго заявили, що через обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ [Мурманська область] та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів деталі нічного удару та якими засобами збивали російські ракети.

«Поки що 100% ворожих цілей збивати неможливо. Хотілося б, але є об'єктивні причини. Неможливо всю територію України перекрити наземними засобами, якби були західні літаки – це було б можливо. Західні літаки допомогли б ефективно перехоплювати крилаті ракети», – наголосив він.

Юрій Ігнат підкреслив, що потужні радари західних винищувачів та їхнє потужне озброєння може ефективно знищувати ракети, які запускає Росія.

«Тому та робота, яка сьогодні ведеться, усі сили та засоби наводяться у готовність. Працює та винищувальна авіація на радянських літаках. Слабо ефективно, але все одно льотчики-винищувачі збивають ці типи повітряних цілей – і шахеди, і ракети. Але основа – це наземне ППО: Бук-М1 і С-300, а також західні зразки — Nasams, Iris-T, Patriot», – заявив Юрій Ігнат.

Також у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги ввечері у неділю, 30 квітня, пролунали вибухи. Кількість постраждалих через удар по Павлограду зросла до 34 людей, з них п’ятеро – діти. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. У Павлограді було пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа, також понівечені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.