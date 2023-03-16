Момент пуску балістичної ракети 9М723 з ОТРК «Іскандер», яку наразі не може збивати українська ППО

Українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу.

За словами Юрія Ігната, наразі українська ППО має засоби для збиття таких ракет:

«Калібр» (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря);

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування;

Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог «Калібра»);

Х-59 – керована авіаційні ракета «повітря-земля»;

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Проте частину російських ракет з різних причин ППО України збивати не може:

9М723 – балістична ракета «Іскандер-М»;

9М79М – ракета «Точки-У»;

Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності;

Р-800 – крилата ракета берегового базування;

«Онікс» Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета;

«Кинджал» Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета;

зенітні керовані ракети С-300;

реактивні снаряди РСЗВ.

Юрій Ігнат пояснив, що з ракетами до «Іскандер-М» у росіян наразі проблеми, бо більшість з них вони використали ще на початку війни.

9М723 – балістична ракета «Іскандер-М»

«Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч"», – розповів речник Повітряних сил.

За його словами, всі ці ракети летять по балістичній траєкторії і падають на ціль з величезною швидкістю. Для їх збиття необхідні спеціальні зенітні ракетні системи.

До балістики відносять також зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів. Що більша відстань від місця запуску, то більша неточність, тому часто вони потрапляють не туди, куди хотіли, й гинуть мирні люди.

Зенітні керовані ракети С-300

Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4-5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично падає, як балістична. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів і саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці.

Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності

Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 «Онікс», які часто запускають по Одещині.

«Онікс» Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета

«Ну і звісно ж найновіша загроза – гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини», – розповів Юрій Ігнат.

«Кинджал» Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета

За його словами, донедавна їхнє застосування мало разовий характер, але нещодавній залп з 6 ракет підтверджує дійсну небезпеку цією зброї і критичну потребу в сучасній ППО.

Окрім того, також не збиваються «вузькопрофільні» авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети «повітря-земля» меншої дальності. Але вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення.

«Ми про це все чесно говоримо, щоб марно не вселяти якусь надію. Ми не Росія і не можемо брехати власному народу», – підсумував Юрій Ігнат.

Наразі Україні необхідні комплекси, які практично здатні збивати ракети Х-22 та інші швидкісні ракети. Йдеться про ЗРК Patriot та FSAF SAMP/T. Але їх дальність ураження балістичних цілей – лише близько 40 кілометрів.