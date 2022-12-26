Росія продовжує виробляти ракети типу «Іскандер», «Калібр» і Х-101, але не такими темпами, щоб здійснювати масовані атаки часто. Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що використання російських ракет зараз не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах.

«Промисловість, на жаль, працює. Ті ж самі "Іскандери" і "Калібри", і Х-101, а це ті ракети, які в основному загрожують на великих відстанях і є високоточною зброєю, власне, промисловість на ці ракети ще працює. Так, вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто використання ракет не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах. Саме тому й тане цифра можливої кількості ракетних обстрілів. Спочатку казали, 4-5, 3-4, тепер кажуть уже на 2-3 масовані ракетні атаки залишилось, якщо підходити до цих даних з математичної точки зору», – розповів Юрій Ігнат.

Раніше стало відомо, що Росія почала застосовувати в Україні деякі види озброєнь зі стратегічних запасів, а ракетних ударів завдає частково ракетами, виготовленими в серпні цього року.

Також упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі. За даними воєнної розвідки, тривають перемовини росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ «Смерч» та «Ураган», яких у неї дефіцит. Крім того, Росія домовляється з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.