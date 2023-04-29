З-під завалів вдалось врятувати 17 людей

В Умані рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованої внаслідок російської ракетної атаки багатоповерхівки. Офіційно внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Так, ідентифікація тіл раніше показала, що дітей загинуло п'ятеро, а не четверо. А тепер з'ясувалося, що їх шестеро: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

«Із 23 загиблих 22 тіла дістали з завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)», – написав Клименко.

За його словами, усі 23 тіла загиблих ідентифіковано. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння.

З-під завалів врятували 17 осіб. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

«Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого», – зазначив міністр.

Нагадаємо, зранку 28 квітня російська ракета поцілила по житловому багатоповерховому будинку в місті Умані Черкаської області, зруйнувавши кілька поверхів. Ударна хвиля пошкодила приблизно 10 багатоповерхівок, які розташовані поруч. У місті оголосили триденну жалобу.