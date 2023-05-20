Борги за електроенергію частини українців відтепер будуть показані у їхній кредитній історії. Нею послуговуються банки та інші фінансові установи при ухвалення рішення про надання кредиту. Нововведення стосується клієнтів компанії Yasno – підрозділу холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, яка надає послуги з електропостачання в Києві, а також у Дніпропетровській і Донецькій областях.

Як повідомила компанія Yasno, Тепер «Українське бюро кредитних історій» отримуватиме інформацію про клієнтів компанії, які накопичили заборгованість за спожиту електроенергію і ця інформація буде показана в їхній кредитній історії.

Кредитна історія клієнта – це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати, яку надають різні установи (банки, фінансові та лізингові компанії). Вона зберігається в базі даних «Українського бюро кредитних історій».

У Yasno зазначили, що заборгованість побутових споживачів, які не платили за світло понад місяць, на початку травня перевищувала 1,7 млрд грн.

«Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро», – йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію.

«Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність», – сказав керівник Yasno Сергій Коваленко.

Зауважимо, що компанія Yasno загалом обслуговує 3,5 млн клієнтів.