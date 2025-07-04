Олександр Парацій готує спростування

Тернопільська обласна профспілка учасників бойових дій та військовослужбовців звинуватила секретаря Зборівської міської ради, депутата від ВО «Батьківщина» Олександра Парація у відкатах за отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Політик заяву військових заперечує, а керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода закликає правоохоронців терміново розібратися в ситуації.

Як йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Тернопільської обласної профспілки УБД та військовослужбовців від 4 липня, до них з усними заявами звернулися кілька ветеранів і повідомили, що Олександр Парацій пропонував їм отримати матеріальну допомогу на оздоровлення від Тернопільської обласної ради. Однак, окрім необхідних документів, висував ще одну умову: частину отриманих грошей слід було йому повернути, щоб вони нібито пішли на допомогу армії.

«Хлопці, які на той час гостро потребували коштів на лікування після поранень, погоджувались на такі умови. Встановлено щонайменше три такі випадки: у першому – з 41 тис. грн допомоги Олександр Парацій забрав 25 тис. грн, у другому – з 52,5 тис. грн отримав 38,5 тис грн, у третьому – з 25 тис. грн він узяв 17 тис. грн», – зазначили у профіспілці.

Сам Олександр Парацій заперечує всі звинувачення і повідомив ZAXID.NET, що готує спростування на своїй сторінці у фейсбуці.

«У мене є всі підтверджуючі документи, які я дійсно збирав. Усе розписано до копійки, і я готовий це доводити», – зазначив Олександр Парацій.

Тим часом голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода закликав правоохоронні органи негайно розібратися в інциденті.

«У медіапросторі з’явилася інформація про шахрайство секретаря Зборівської міської ради. Йдеться про вимагання "відкатів" за отримання матеріальної допомоги на лікування для поранених військовослужбовців. Дав доручення правоохоронним органам терміново розібратися у ситуації. Обов’язково поінформуємо суспільство про результати», – написав В’ячеслав Негода у телеграмі.

У поліції Тернопільської області повідомили, що відкрили кримінальну справу щодо посадовця Зборівської міськради за ст.190 ККУ (шахрайство).

«За попередніми даними, посадовець пропонував ветеранам допомогу за обласною програмою “Турбота”, однак ставив умову про те, що частину коштів потрібно було повернути йому. У результаті гроші, призначені для лікування захисників, потрапляли у кишеню чиновника. На даний час встановлено щонайменше три випадки привласнення великих сум грошей – від 17 до 38 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські закликають усіх, у кого посадовець вимагав відкати, звертатися в слідче управління ГУНП Тернопільської області за телефоном: 0352 27-12-86.