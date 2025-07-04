Найближчим часом у Львові опадів не прогнозують

На вихідні, 5 і 6 липня, на Львівщині прогнозують спекотну погоду без опадів. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, у суботу, 5 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, уночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°С, вдень 22-27°С тепла. Можливе погіршення видимості в тумані 500-1000 м.

У неділю, 6 липня, на Львівщині очікується сонячна погода без опадів. Уночі температура підвищиться до 13°С, а вдень – 25-28°С.

Нагадаємо, загалом синоптики прогнозують у липень на Львівщині доволі спекотним – 33-37°С.