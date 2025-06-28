Синоптики розповіли, чи очікувати аномальної спеки у Львові в липні

Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили на своїй фейсбук-сторінці коротку кліматичну характеристику липня у Львові та на Львівщині, а також поділились своїм прогнозом на цей місяць.

Згідно з кліматичною характеристикою липня, що базується на аналізі режиму погоди у липні попередніх років, максимальна температура повітря у Львові та області цього місяця може сягати 33-37 градусів.

Інші характеристики такі:

абсолютний мінімум температури повітря – 1-6 градусів вище нуля;

середня місячна температура повітря на рівнині – 19-19,5 градусів, в горах 16,7-16,8;

середня місячна кількість опадів на рівнині – 89-119 мм, в горах – 142-144 мм.

Водночас на липень 2025 року синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують дещо інші показники – температура буде вищою, а опадів – менше.

«Середня місячна температура очікується на рівнині 21,8° тепла, в горах – 19°, що вище норми на 2,2 – 2,8°. Місячна кількість опадів очікується на рівнині 65 мм, в горах – 91 мм, що менше за норму (55 – 73%)», – ідеться в повідомленні Львівського регіонального гідрометцентру.

Додамо, що в неділю, 29 червня, погода у Львові буде дощовою і вітряною. Синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с. Водночас температура повітря вдень становитиме 27 градусів тепла, що на 3-4 градуси тепліше, ніж в суботу, 28 червня.

Спека у Європі зумовлена тепловим куполом

Тим часом британська газета The Telegraph пише про те, що на Європу опустився «смертельний тепловий купол»: один турист загинув, лісові пожежі розтопили дороги в Італії, а температура в Іспанії цими вихідними, як очікується, досягне 47°C.

Як утворюється тепловий купол. Графіка The Telegraph

Зміна клімату спричинила підвищення літньої температури та екстремальні погодні умови, які зараз б'ють рекорди майже щороку в Європі.

Стрімке зростання середземноморських температур буде посилюватися метеорологічним явищем, відомим як тепловий купол – область високого тиску, яка стискає гаряче повітря в атмосфері і викликає хвилі спеки.

У багатьох країнах Європи, як то Греція, Іспанія, Італія влада закликає людей утриматись від зайвого перебуванні на відкритому просторі. У Греції будівельникам заборонили працювати із 9:00 до 14:00 по обіді. На іспанському острові Майорка від теплового удару помер турист.

Європа стикається зі стрімким зростанням температури. Графіка The Telegraph

Іспанія готується до можливо найсильнішої спеки цього року, оскільки спекотний вітер з Африки загрожує підняти температуру до 47 градусів за Цельсієм вже цими вихідними.