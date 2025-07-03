Жовківська церква Серця Христового є свого роду унікальним явищем. Її перебудований інтер’єр розписали у першій половині XX століття у стилі українського модерну. Але окремі фрески є абсолютно новаторськими. На її стінах можна знайти портрети українських святих, гетьманів і політиків, тризуби й український орнамент. Цікавою є сцена Покрови Богородиці, де зображені ключові діячі УНР і ЗУНР. Автором цим високомистецьких і оригінальних зображень є січовий стрілець, випускник Краківської академії мистецтв і протеже митрополита Шептицького Юліан Буцманюк. Детальніше розписи на стінах церкви описала мистецтвознавиця Ірина Гах у книжці «Юліан Буцманюк. Стінопис жовківської церкви Христа Чоловіколюбця».

Церкву у Жовкві збудували ще у 1680-х роках на місці старої дерев’яної. Однак у XIX ст. вона сильно постраждала внаслідок пожежі. Тож на початку нового століття отці-василіани, які мали поруч монастир і опікувалися нею, зважилися на реконструкцію церкви. Вже тоді активно діяла їхня друкарня, що давало фінансові можливості для цього масштабного проєкту. За реконструкцію храму 1900 року взявся професор Львівської політехніки Едгар Ковач. Він залишив частину ренесансних стін, але розширив, змінив план і купол.

Церква Серця Христового (фото ZAXID.NET)

Після основних будівельних робіт прийшов час розписувати інтер’єр. Юліан Буцманюк на той час був ще студентом Краківської академії мистецтв. Однак дуже талановитим, тож василіани його запросили розписати церковну каплицю Покрови. Буцманюк застосував новаторський підхід: базуючись на класичному візантійському іконописі із золотим тлом, він додавав сміливі і яскраві кольори, нестандартні ракурси і самі сюжети. Темні фігури доповнює сміливими кольорами – ультрамарином, вохрою, фіолетом, зеленим.

Яскраві кольори стінопису церкви

У каплиці центральним образом є Богородиця з Ісусом, до якої прийшли діти – усі вони одягнуті у вишиванки. На інших зображеннях сучасники впізнавали тогочасних монахів-василіан та місцевих дітей. Постать архангела Гавриїла виконана на вітражі, техніки якого Буцманюк навчався на фірмі Желенського у Кракові.

Вітраж та ікона каплиці, стилізована під мозаїку

Роботу над оздобленням храму перервала Перша світова війна. Буцманюк пішов воювати у січові стрільці, потім УГА. Згодом він навчався в Празі. Основний об’єм церкви митець розписував у 1930-х роках, хоча повністю його закінчити на дала вже нова світова війна. Бабинець церкви викінчував Володимир Ярема (патріарх Димитрій) та Сильвестр Серветник.

Бог з обличчям митрополита Шептицького

Розписи жовківської церкви цікаві тим, що традиційна біблійна символіка там гармонійно доповнюється українською автентикою, історією та тогочасною дійсністю. Орнаменти з національною стилістикою у вигляді колосків, соняхів, гуцульської символіки. Царі, що прийшли з дарами до новонародженого Ісуса, зображені у козацьких шатах.

Декоративний орнамент церкви

На стінах храму зображені перші українські святі – Борис і Гліб, князі Володимир і Ольга, Нестор Літописець, Феодосій та Антоній Печерський, Йов Почаївський.

Бог-отець у куполі – це портрет митрополита Шептицького. Зображений також є Йосафат Кунцевич – василіанин, який виступав за возз’єднання церкви, сцени з життя отців василіан. Над престолом – великий образ Серця Христового, що притаманний саме цьому чернечому ордену.

Бог-отець у вигляді митрополита Андрея Шептицького

Крім традиційних зображень святих та біблейних сцен, Юліан Буцманюк зобразив новаторські теми: покликання і смерть святого Йосафата, Берестейську унію, Акт Злуки на сцені Покрови.

На сцені «Покров Богородиці» художник зобразив українських політиків і військових початку ХХ століття і намалював символічний Акт Злуки. З одного боку там Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, з іншого – Кость Левицький, Євген Петрушевич, Сидір Голубович, Дмитро Вітовський, Гриць Коссак, Мирон Тарнавський, поруч – пластуни, січові стрільці. Кожну зі сторін – УНР і ЗУНР – відтіняють пейзажі Києва і Львова. У центрі стоїть митрополит Андрей Шептицький та єпископи. Перед ними навколішках стоїть молода знесилена жінка з мертвою дитиною – як алегорія трагічних подій в українській історії, зокрема Голодомору, який саме в цей час вирував.

На фресці «Берестейська унія» зображене духовенство – митрополити та єпископи, які були її прихильниками і противниками. У них за спинами стоять українські гетьмани – Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа.

У Другу світову в церкву влучив снаряд і пошкодив розпис Берестейської унії. А сцену Покрови василіани самі замалювали, щоб вберегти її від нищення більшовиками. Втім, станом на 2025 рік вона досі не реставрована.

«Берестейська унія»

На старозавітній сцені, де приносять в жертву ягня, на жертовнику уважний оглядач може помітити тризуб. Ще один тризуб несподівано вигулькує під зображенням святого князя Володимира. Водночас під медальйоном з портретом св. Ольги є герб Києва, а св. Бориса – герб Львова. Що знову відсилає нас до єднання України, злуки УНР і ЗУНР.

Тризуби на жертовнику з біблійної сцени

«Проникнення у церковне малярство названих історичних сцен, підсилених богословським підтекстом, набувало особливого, винятково актуального теологічно-просвітительського характеру. Вони не лише доповнювали церковні розписи документально-історичними фактами, персоналіями, але й сприяло кращому розумінню соціально-політичних подій, що відбувалися у державі та Церкві. Це стало ще одним приводом заакцентувати увагу на вагомості політичних подій, які на початку ХХ століття були вирішальними у процесі самоствердження українського суспільства Галичини, окриленого прагненнями пошуку й відродження національного коріння, усвідомлення себе повноправною європейською нацією», – наголошує Ірина Гах.

Ікона Серця Христового

Проблеми із владою

Як пише Ірина Гах, дружина Юліана Буцманюка згодом розповіла, що через зображення портретів політиків художник мав проблеми з польською владою. Тодішня преса звинувачувала художника в тому, що він зобразив українського націоналіста Юрія Малиновського в образі євангелиста святого Йоана у вишиванці. Його викликали на допити і митець був змушений припинити розписи. Але тоді за нього заступився авторитетний варшавський реставратор. Обурений звинуваченнями Буцманюк зробив відозву в українській пресі.

Згодом Юліан був змушений емігрувати з України, рятуючись цього разу від радянської влади. Тож розписи бабинця закінчували вже інші художники. Ще одним малярським спадком Буцманюка була церква в канадському Едмонтоні, де художник жив до кінця своїх днів.

Інтер'єр церви Серця Христового у Жовкві

Компанія Skeiron відсканувала всі зображення жовківської церкви, тепер їх можна в деталях порозглядати тут.

Усі зображення – з книги «Юліан Буцманюк. Стінопис жовківської церкви Христа Чоловіколюбця» та сканування Skeiron