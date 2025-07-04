Дмітрій Рогозін із солдатами угруповання «Барс-Сармат»

У п’ятницю, 4 липня, на Херсонщині підірвали автомобіль з трьома операторами БпЛА російського центру спецпризначення безпілотних систем «Барс-Сармат», яким командує колишній очільник «Роскосмосу» Дмітрій Рогозін. Внаслідок вибуху три окупанти загинули, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

За даними розвідників, 4 липня у селі Стрілкове на Зерсонщині, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією, прогримів вибух. Вибухнуло авто Chevrolet Aveo, всередині якого перебували троє російських військових – операторів дронів центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії “Барс-Сармат”.

«Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Іосіфа Кобзона», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Ліквідовані росіяни належали до групи «Барс-1», яка дислокується у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині.

У розвідці нагадали, що «Барс-Сармат» створили у 2024 році на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Центр спеціалізується на випробуваннях та бойових застосуваннях роботизованих систем та дронів, а також систем радіоелектронної розвідки та боротьби, засобів управління та зв’язку. Командиром цього підрозділу є колишній віце-прем’єр Росії, який раніше обіймав посаду голови «Роскосмосу», Дмітрій Рогозін. Після звільнення з посади у 2022 році він оголосив, що їде на окуповані території допомагати росіянам захоплювати Україну.

Цікаво, що у грудні 2022 року Рогозін отримав поранення через обстріл ресторану в Донецьку, де той святкував день народження. За даними російських каналів, Рогозін та група військових радників проживала в готелі поблизу.