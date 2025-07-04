Маршрут «Стежками Степана Бандери» у Дублянах

Державне агентство розвитку туризму України напрацьовує Єдиний маршрут місцями пам’яті для того, щоб задокументувати головні події та локації, пов’язані з сучасною війною, та гідно вшанувати героїв. В обласній адміністрації визначили перелік тих місць Львівщини, які увійдуть у загальнодержавний маршрут. Це місця у Львові, які постраждали внаслідок обстрілів.

«Участь Львівщини в проєкті є важливою для створення загальнонаціональної мережі місць пам’яті, що покликана зберігати правду про українсько-російську війну, вшанувати героїв і формувати ідентичність майбутніх поколінь та сприяти розвитку туризму», – зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму ЛОДА Роман Хім’як.

Перелік локацій Львівщини погодила робоча група. До Єдиного маршруту місцями пам’яті увійдуть:

Поле почесних поховань №86а Личаківського цвинтаря у Львові;

Комплекс житлових будинків на вулицях Мельника, 7, Коновальця, 44, Кокорудза, 9, розташований у буферній зоні об’єкта ЮНЕСКО «Ансамбль історичного центру» та пошкоджений внаслідок російської ракетного удару в ніч з 5 на 6 липня 2024 року;

Комплекс, що складається із 17 житлових зблокованих будинків розташований на вул. Стрийській №50-76в у буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Ансамбль історичного центру», що постраждав від ракетних обстрілів 4 вересня 2023 року;

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі, знищений внаслідок пожежі після падіння безпілотника 1 січня 2024 року;

Туристичний історико-краєзнавчий маршрут «Стежками Степана Бандери» на території Львівського національного університету природокористування в Дублянах. Корпус, де навчався Бандера, пошкодив російський дрон 1 січня 2024 року.

Водночас в межах ініціативи презентували айдентику Єдиного маршруту пам’яті. Гасло проєкту складається з трьох ключових слів:

«Дивись» – побачити не лише місце, а сенс. Усвідомити важливе. Це запрошення до присутності фізичної та внутрішньої.

«Пам’ятай», бо пам’ять формує характер, тримає нас у спільному коді, допомагає зберігати себе як націю. Вона не прив’язує до минулого, а освітлює шлях у майбутнє.

«Розповідай» – щоб світ чув, щоб пам’ять жила. Щоб те, що пережито, не розчинилось у тиші, а стало джерелом сили, довіри й взаєморозуміння.

Представники визначених локацій мають запропонувати оформлення затверджених локацій, напрацювати технічне завдання для вебпорталу цифрового музею.