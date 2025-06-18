Виховувати у дітях патріотизм батьки мають власним прикладом і знайомством з історією, розповідати про подвиги героїв минулих століть. Де на Львівщині вшановують памʼять борців за незалежність України, які локації стали свідками найвизначніших подій, що творили історію, розповіли у департаменті спорту, молоді та туризму ЛОВА. У підбірці – криївки, місця визначних битв, стежки памʼяті та меморіали, які розташовані в лісах, Карпатах та мальовничих місцевостях. Відвідування цих історичних місць можна поєднати з відпочинком і рекреацією.

«Це не просто туристичні маршрути, локації чи об’єкти, а жива карта боротьби, нескореності та гідності. Це місця боїв, окупації, злочинів проти людяності, але водночас – місця народження нової сили, національного спротиву та віри», – наголосили у департаменті.

Військовий цвинтар УСС на горі Маківці, НПП «Сколівські Бескиди»

Меморіальний військовий цвинтар Українських січових стрільців на Маківці

Військовий цвинтар Українських січових стрільців та меморіал на честь героїв, що полягли у квітні-травні 1915 року під час Першої світової війни у битві з російським військом. Для вояків добровольчого Легіону Українських січових стрільців це було першою великою битвою проти московських військ. Могили загиблих на горі Маківка стали першим великим похованням українських військових у модерну добу. Меморіал відбудували у 1998-1999 роках. Нині там встановлено 50 хрестів на окремих могилах та один спільний пам’ятник на честь тих вояків, останки яких ідентифікувати не вдалося.

Криївка у Басівці

Упівці створили тут підпільну типографію, криївка була укриттям для бійців польсько-української війни 1918-1919 рр. На цьому місці 16 серпня 1955 року відбувся бій між вояками УПА і загоном НКВС. Командира повстанців вбили, двох інших бійців УПА відіслали на допит у львівську «Тюрму на Лонцького». Криївку у 1970-х роках знайшли лісники, але солдати усе розібрали. Її відбудували й облаштували за описом Володимири Кулик (псевдо «Андрійка»), яка свого часу жила у схованці і була в ній у час бою 1955 року. Навколо криївки проглядаються зарослі лінії оборони, а всередині розміщені експонати періодів польсько-української та Першої світової воєн.

Туристичний історико-краєзнавчий маршрут «Стежками Степана Бандери»

Туристичний історико-краєзнавчий маршрут «Стежками Степана Бандери»

Шлях «Стежками Степана Бандери» пролягає на території Львівського національного університету природокористування у Дублянах, де майбутній лідер ОУН навчався. Цей маршрут має довжину 2,5 км і призначений для пішохідних прогулянок, велосипедистів та спеціального транспорту – «бандеромобіля». Дорогою передбачено 16 зупинок.

Братська могила УСС та воїнів УПА, гора Бренів (поблизу с. Орів, Дрогобицький район)

Братська могила УСС та воїнів УПА на горі Бренів

Гора Бренів є символом боротьби українців за незалежність. Перші поховання датуються жовтнем 1914 року. Всього тут поховано 79 Героїв, серед яких Українські січові стрільці, воїни УПА та закатовані більшовиками в катівнях НКВС у Дрогобичі 1941 року мешканці Орова та Зимівок.

Могила січових стрільців на горі Ключ (біля с. Труханів, Стрийський район)

Могила січових стрільців на горі Ключ

Тут поховані січові стрільці, які загинули у боях 28 жовтня 1914 року під час Першої світової війни. На братській могилі спорудили кам’яний меморіал з хрестом і таблицею, де написані прізвища, імена та звання 13 полеглих.

Музей-садиба Бандер, с. Воля-Задеревацька, Стрийський район

Музей-садиба Бандер, с. Воля-Задеревацька

Музей розташувався у батьківській хаті провідника ОУН Андрія Бандери, в якій він жив у 1933-1936 роках. Він був священником у задеревацькому храмі Святого Архістратига Михаїла. У першій кімнаті – родовід родини Бандерів. У другій – каплиця, де батько Степана хрестив дітей. У третій кімнаті – документи, фотографії, листівки ОУН-УПА. У музеї-садибі експонуються стіл, шафа, бамбетель (дерев’яна лава), дві скрині, креденс, якими користувалась родина, фелони отця Андрія і відтворена капличка.

Меморіальне кладовище бійців дивізії СС «Галичина», с. Галицьке, Золочівський район

Кладовище бійців дивізії СС «Галичина», с. Галицьке

Меморіальне кладовище бійців дивізії СС «Галичина» та Першої Української дивізії Української національної армії розташоване біля місця, де в 1944 році дивізія проривалася з оточення. На цвинтарі перепоховані останки понад 500 воїнів, на стіні каплиці вмонтовані чотири меморіальні таблички з інформацією про бойовий шлях дивізії «Галичина». Поруч симетрично встановлені хрести на індивідуальних і колективних похованнях вояків.

Бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА, гора Кичера (неподалік с. Корчин, Стрийський район)

Бункер головного осередку пропаганди ОУН-УПА

У 1946-1948 рр. на горі Кичера був бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА (ГОСП). Тут працювали Петро Полтава, Горновий, Доля, Степовий, Корчак. Сюди на наради навідувалися Тур, Лицар, Нечай, Орлан та інші учасники руху. Бункер викрив НКВС 7 квітня 1948 року. У звітах він детально замальований. Криївка була вражаючих розмірів (35 метрів завдовжки та 5 м в ширину). Є розроблений та ознакований туристичний шлях 5010 «До бункеру головного осередку пропаганди ОУН-УПА».

Музей-криївка УПА, Крукова Гора (Брюховичі)

Музей-криївка УПА на Круковій горі

У лютому 1946-го року на Круковій Горі органи НКВС провели облаву в криївці, в результаті якої загинули троє вояків УПА. Зараз тут є відновлена криївка, відтворена за згадками місцевих довгожителів.

Музей Слави Стецько, с. Юшківці, Стрийський район

Музей Слави Стецько

Музей української політичної діячки та учасниці визвольної боротьби Ярослави Стецько (Ганни Музики) розташований в приміщенні школи села Юшківці, де вона молодості вчителювала. В музеї є особисті речі Слави Стецько та її чоловіка Ярослава Стецька, відтворений інтер’єр її київського кабінету: крісло, стіл, телефон, друкарська машинка, прапори та ікона. Серед особистих речей – вишиванка і пальто. В підвалі відтворена підпільну друкарню, яка працювала тут з 1944 року. Також є макет повстанської криївки.

Гора Лопата, НПП «Сколівські Бескиди» (біля Сколе)

Гора Лопата

Тут з 6 до 16 липня 1944 року відбувся 10-денний бій між УПА та об’єднаними німецько-угорськими військами. У пам’ять про бійців УПА встановили на вершині хрест. Є розроблений та ознакований туристичний шлях 13 «На гору Лопата».

Шлях пам’яті Юрія «Руфа» Дадака

Шлях розпочинається біля водоспаду Кам’янка і має протяжність 12 км. На ньому передбачені чотири тематичні зупинки: Руф містичний, Руф туристичний, Руф історичний та Руф як особистість.

Криївка-музей УПА, с. Вороняки, Золочівський район

Криївка розташована в урочищі Зеляско на території НПП «Північне Поділля». Тут загинув та був похований сотник УПА Богдан Захарків. На історичному місці реконструювали типову повстанську криївку, яку використовували бійці УПА в середині ХХ століття. В криївці відтворений побут повстанців: меблі, ужиткові речі, елементи зброї та військового спорядження.

До локації розроблений туристичний маршрут 4906 «Стежками героїв» протяжністю у понад 10 км, працівники парку можуть провести туди туристів.

Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України, Верецький перевал (с. Климець, Стрийський район)

Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України на Верецькому перевалі

Меморіал споруджений на честь захисників Карпатської України, які загинули 1939 року під час спротиву угорським та польським військам. На Верецькому перевалі загинули понад 600 борців за незалежність української держави наприкінці 1930-х років. На військовому кладовищі поховані 22 Герої.

Меморіальний комплекс загиблим воїнам ОУН-УПА, урочище Альтана, (Сколе, Стрийський район)

Меморіальний комплекс загиблим воїнам ОУН-УПА (урочище Альтана)

Одне з найбільших поховань воїнів ОУН-УПА в Україні. Поруч з великим мальтійським хрестом встановлена плиту з переліком імен і псевдо полеглих воїнів УПА, похованих тут. Для сходження до меморіалу облаштовано пішохідну серпатинну доріжку, що символізує короткий тернистий шлях повстанців. По обидва боки доріжки встановлено 14 дубових хрестів. Є розроблена та ознакована екологічна стежка «Альтана».

Вежа пам’яті, гора Діл (поблизу с. Недільна, Самбірський район)

Вежа пам’яті

43-метрову дерев’яну «Вежа пам’яті» з хрестом угорі звели на згадку про бій 30 листопада 1943 року. Висота у 43 метри пояснюється кількістю українських повстанців, які тут дали бій двом полкам гітлерівців. Національний реєстр рекордів України визнав Вежу пам’яті найвищою дерев’яною вежею-дзвіницею України.

Музей-криївка вояків ОУН-УПА поблизу с. Гавареччина

У лісовій криївці повстанці готували вишкільні матеріали та антивиборчу пропагандистську літературу. На цьому місці в ніч з 17 на 18 лютого 1947 року загинув у бою референт крайової округи ОУН Іван Керницький (псевдо «Крилатий»). Реконструйована схованка відтворює обстановку типової криївки та побуту бійців УПА. На галереї Героїв представлені портрети борців за волю і незалежність України. Поруч споруджений меморіальний комплекс, насипана символічна могила і встановлений дубовий хрест з пам’ятною таблицею.

Меморіал пам’яті невинних жертв розстрілів та катувань, урочище Саліна (поблизу с. Солянуватка, Самбірський район)

Меморіал пам’яті жертв розстрілів та катувань в урочищі Саліна

В урочищі Саліна, на території солеварного заводу між Добромилем і селом Ляцьке, у 1941 році перед відступом органи НКВС стратили понад 3500 людей. Спочатку їх розстрілювали, пізніше катували дерев’яними молотами для трамбування солі й кидали до соляної копальні. Тут встановили пам’ятник – людина, яка виринає із глибин шахти, здіймаючи роз’їджені сіллю руки до неба. Біля пам’ятного знака є капличка, де відправляють панахиди.

Меморіальний музей-садиба родини Бандерів, Стрий

Музей Бандер у Стрию

Музей розміщений в будинку діда Михайла Бандери, в якому Степан жив, навчаючись з 1919 по 1927 рік у Стрийській гімназії. Експозиція присвячена шкільним рокам юного Степана, членам родини Бандерів, кожен із якої так чи інакше долучився до боротьби за українську незалежність. Представлені документи, фотографії, особисті речі. Перед будинком заклали сквер імені Степана Бандери.

Меморіал «Героям Вовчухівської офензиви», с. Вовчухи, Львівський район

Меморіал на місці Вовчухівської офензиви

Вовчухівська офензива – наступальна воєнна операція Української галицької армії в лютому 1919 року під час польсько-української війни (1918-1919), одна з найуспішніших в її історії. Пам’ятник відображає кільце облоги міста Львова та вояків Галицької армії, які йдуть в наступ.

Музей-садиба генерал-хорунжого ОУН-УПА Олекси Гасина, с. Конюхів, Стрийський район

Музей Олекси Гасина

Це родинна садиба сім’ї заможних селян Гасинів, в якій Олекса народився у 1910 році. У роки визвольної боротьби проти гітлерівських та радянських окупантів Олекса Гасин (псевдо «Лицар») був крайовим полковником УПА, потім керівником групи «УПА-Захід», начальником Головного військового штабу УПА та близьким дорадником командувача УПА Романа Шухевича. В експозиції музею представлені особисті речі, документи що стосуються життя Олекси Гасина та його родини.

«Гніздо Яструба», с. Яструбичі, Шептицький район

Гніздо яструба

Тут розповідають історію однієї з криївок УПА і шістьох борців, які в ній прийняли свій останній бій у січні 1949 року. Для відвідувачів організовують квести, змагання, відпочинок на природі. На місці загибелі повстанців біля лісу стоїть символічний хрест.