У середу, 4 червня, пацієнт центру «Незламні», ветеран 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Олександр Жавненко, попри втрату нижніх кінцівок, вийшов на паркет, щоб станцювати з дружиною Марічкою. 36-річний львів’янин Олександр Жавненко з дитинства займався танцями. На паркеті зустрів і свою майбутню дружину. Разом вони танцювали у народному ансамблі «Мрія». Свій перший танець після поранення подружжя виконало в одній із найромантичніших локацій Львова – Будинку вчених. А далі на них чекав сюрприз – романтичний обід просто неба. У шлюбі Олександр та Марічка вже дев’ять років. Нині подружжя виховує донечку, якій скоро виповниться два роки.

Відео ZAXID.NET