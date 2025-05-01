Захисник Вячеслав Кутʼїн, який внаслідок поранення втратив обидві ноги і понад рік пробув у полоні, завершив протезування у Superhumans Center. У четвер, 1 травня, у медзакладі влаштували урочисту виписку для своїх «суперів». Під час цих урочистостей Вячеслав Кут'їн освідчився своїй коханій Ганні. Пара розповідає, що історія їхнього кохання розпочалася з дружби. Ганна та Вячеслав познайомилися у травні 2022 року. Разом пара пройшла тернистий шлях – поранення і полон Вячеслава, однак попереду, закохані переконані, – багато щасливих подій.

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