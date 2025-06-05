Кіліан Мбаппе все ще має шанс здобути бодай якийсь трофей

У четвер, 5 червня, на німецькій «Штутгарт Арені» збірна Іспанії в межах півфіналу Ліги націй протистоятиме збірній Франції. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу Іспанія впевнено виграла свою групу, обійшовши Данію, Сербію та Швейцарію і на 8 очок випередивши найближчого переслідувача. У чвертьфіналі піренейці двічі розписали нічию з Нідерландами (2:2 і 3:3) і вийшли 1/2 фіналу лише завдяки кращій результативності в серії пенальті.

Франція у своєму квартеті набрала однакову кількість очок з Італією (по 13), однак обійшла суперника за додатковими показниками (Бельгія та Ізраїль навіть не намагалися нав’язати конкурентну боротьбу суперникам). У чвертьфіналі «трикольорові» теж вирішували долю проходу до наступного кола у серії пенальті – поступившись на виїзді Хорватії (0:2), вони оформили камбек вдома (2:0) і були сильнішими у післяматчевій лотереї.

Для Франції та Іспанії це буде 38-ма очна зустріч у всіх турнірах. У 17-ти випадках сильнішою була Іспанія, у 13-ти – Франція, ще 7 була зафіксована нічия (загальна різниця забитих-пропущених голів – 66:40). Цікаво, що підопічні Луїса де Лафуенте не програвали у 18 останніх матчах поспіль, а в останніх 5 поєдинках забивали мінімум по 2 голи.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну Іспанії. На її перемогу дають 2,39, тоді як успіх Франції оцінюють в 3,20. Ціна нічиєї – 3,25. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,09, тоді як тотал менше 2,5 – 1,79.

Найбільше шансів відзначитись має форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе (2,50). У іспанців ж вірять у бомбардирський талант Ламіна Ямаля (3,10).

Де дивитися півфінал Ліги націй між Іспанією та Францією

Стежити за матчем у прямому ефірі можна буде на платформі MEGOGO за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Трансляція буде доступна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також в підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт».

Нагадаємо, нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.