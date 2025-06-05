Нових фільмів зніматимуть менше

Уряд на засіданні 4 червня вніс зміни порядку використання коштів із держбюджету на підтримку державної кінематографії. Відповідно до рішення, у 2025 році держава фінансуватиме лише ті фільми, роботу над якими розпочали раніше. Про це повідомило «Суспільне». із посиланням на остійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Встановлено, що у 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво (створення) яких розпочато у попередні роки. У 2025 році не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво (створення) фільмів до завершення виробництва (створення) фільмів, на яке здійснено попередню оплату тощо», ‒ йдеться у повідомленні

Тобто нові договори на виробництво фільмів Держкіно не зможе укладати, поки не буде завершено виробництво фільмів, за які вже раніше виділено кошти. Таке рішення означає, що українських фільмів зніматимуть ще менше, ніж зараз. Знімання фільму є тривалим процесом, робота над ним може тривати кілька років (якщо не йдеться про зроблені нашвидкоруч проєкти). Тож для того, аби розпочати нові проєкти кінематографістам доведеться чекати на завершення роботи колегами (якщо йдеться про ту частину фінансування, яке здійснює держава).

Це обмеження пов'язане з тим, що бюджет на 2025 рік і плани на кілька наступних років не передбачають виділення додаткових грошей на нові проєкти.

Відповідно до закону про держбюджет, на Держкіно пропонували виділити 204,1 млн грн, із яких 30,4 млн грн ‒ на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн ‒ на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів. Це значне скорочення видатків ‒ у 2024 році на Держкіно передбачено 663,4 млн.

Нагадаємо, через недовіру до того, як Держкіно розподіляє бюджетні кошти, у 2024 році українська кіноспільнота закликала перенаправити виділені на підтримку кінематографії гроші на ЗСУ.