З 2002 року завод у Калуші перебуває у процедурі банкрутства

Калуський міськрайонний суд визнав колишнього керуючого санацією ВАТ «Оріана» Андрія Телитченка винним у розтраті майна на 5,5 млн грн і призначив йому 7,5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 червня, обвинувачений у 2013 році замість того, щоб захистити майно підприємства, яке мало стратегічне значення для економіки і безпеки держави, реалізував його у власних інтересах.

«Посадовець не провів оцінку майна в процесі санації, а уклав 20 договорів на демонтаж, зокрема фабрики гранульованих добрив, сульфатно-збагачувальної фабрики, цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, дробильного цеху. Після цього вивіз та здав на металобрухт, а кошти привласнив», – зазначили правоохоронці.

Як йдеться у матеріалах справи, Андрій Телитченко завдав шкоди ВАТ «Оріана» на майже 5,5 млн грн. Також експосадовець організував вивезення з території підприємства понад 230 тонн чорних та кольорових металів на понад 440 тис. грн, але продати його не встиг.

Під час судового засідання Андрій Телитченко не визнав вини і сказав, що рішення про демонтаж прийняв через те, що майно було аварійним та загрожувало життю працівників і зазначив, що мелалобрухт вивозили після усунення його з посади арбітражного керуючого.

Слова обвинуваченого спростували свідки, зокрема начальник юридичного відділу ВАТ «Оріана», який розповів, що жодних договорів про інвентаризацію та демонтаж майна підприємства, які укладались Андрієм Телитченком до нього та інших відділів адміністрації не надходило.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя роман Якимів визнав Андрія Телитченка винним у розтраті і призначив йому 7,5 років ув’язнення з конфіскацією належного йому майна. Засуджений має компенсувати ВАТ «Оріана» 5,5 млн грн. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, що підприємство, яке згодом перетворилось у ВАТ «Оріана», почали будувати у Калуші на базі місцевих покладів калійних руд у 1961 році. З 2002 року завод перебуває у процедурі банкрутства і готується ФДМУ до приватизації.