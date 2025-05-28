Більшість акцій заводу належали російській компанії, що керувалася банком уряду РФ

АРМА оголосило про запуск процедури пошуку управителя для калуського виробника паперової продукції ПрАТ «Сегежа Оріана Україна». Арештований актив російської компанії ТОВ «БМ Проект», пов’язаної з Віктором Медведчуком, включає акції на понад 10 млн грн, нерухомість, виробничі лінії і транспорт.

Як повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума 27 травня, наразі проводяться попередні ринкові консультації, після чого актив опублікують на Prozorro для конкурсного відбору управителя. Йдеться про підприємство ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», розташоване на вул. Заводській, 2 у Калуші. Його передали АРМА за ухвалою Івано-Франківського міського суду у серпні 2024 року.

Правоохоронці встановили, що на момент створення акціонерами ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» були українське ВАТ «Оріана» (25%) та шведська компанія «Сегежа Пекеджинг АБ» (75%). У 2014 році остання продала свою частку російській ТОВ «БМ Проект», кінцевим бенефіціаром якого є «БМ-Банк», 60% акцій якого належать уряду РФ. Нові керівники паперового заводу у Калуші налагодили механізм, за яким жодних дивідендів від діяльності підприємства Україна в особі АТ «Оріана» не отримувала.

«У 2021-2022 роках майже весь обіг іноземних коштів у сумі близько 120 млн грн направлявся на розрахунки суб’єктів підприємницької діяльності Республіки Білорусь з ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», – йдеться в ухвалі суду.

На аукціон виставлять 75% акцій ТОВ «БМ Проект», вартістю 10,3 млн грн, та комплекс паперового заводу з будівлями, виробничими лініями, технологічним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою та вісьмома автомобілями. Потенційними управителями можуть бути юридична особа або ФОП, зареєстровані в Україні суб’єктами підприємницької діяльності.