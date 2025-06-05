Палац князя Сангушка побудований у середині ХVIІІ ст. на березі Горині

Садибу князя Сангушка на Хмельниччині внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це 4 червня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Йдеться про садибу князя Сангушка ХVII-ХVIІІ століть у Ізяславі, яка є пам’яткою архітектури національного значення. До архітектурного комплексу входять палац, дворик із аркадами, місток і костел місіонерів.

Палац князя Сангушка побудований у середині ХVIІІ ст. за проєктом і під керівництвом італійського архітектора Паоло Антоніо Фонтані у стилі бароко. Двоповерховий прямокутний палац сформувався на основі бастіонного замку, збудованого на правому березі річки Горинь у 1620-1630-х роках.

Після відкриття провадження у справі Міністерство культури добровільно виконало вимоги та внесло памʼятку до реєстру. Це забезпечить державний захист маєтку, який зараз перебуває в занедбаному стані.