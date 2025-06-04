Бійці ГУР показали ліквідацію російських штурмовиків на Куп’янському напрямку
Українські захисники дистанційно замінували підступи до позицій, після чого з FPV-дронів атакували окупантів
На Куп’янському напрямку спецпризначенці Головного управління розвідки знищили десятки ворожих укриттів, танк і понад 20 російських окупантів. Відео бойової роботи українських захисників опублікувала пресслужба відомства в середу, 4 червня.
Повідомляється, що операцію провели оператори БпЛА підрозділу «Paragon» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО на правому березі річки Оскіл.
«Спецпризначенці діяли рішуче й хірургічно точно: дистанційно замінували підступи до позицій, чим перетворили спробу просування ворога на хаос і втрати», – ідеться в повідомленні.
Після цього українські захисники завдали точкових ударів FPV-дронами, у результаті чого було:
- розтрощено десятки ворожих укриттів;
- знищено танк;
- ліквідовано понад 20 російських окупантів.
Нагадаємо, 3 червня українські бійці 225-го окремого штурмового полку показали кадри зачистки та захоплення ротного опорного пункту росіян в Курській області.