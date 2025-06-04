Бійці завдали точкових ударів FPV-дронами по ворожих укриттях

На Куп’янському напрямку спецпризначенці Головного управління розвідки знищили десятки ворожих укриттів, танк і понад 20 російських окупантів. Відео бойової роботи українських захисників опублікувала пресслужба відомства в середу, 4 червня.

Повідомляється, що операцію провели оператори БпЛА підрозділу «Paragon» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО на правому березі річки Оскіл.

«Спецпризначенці діяли рішуче й хірургічно точно: дистанційно замінували підступи до позицій, чим перетворили спробу просування ворога на хаос і втрати», – ідеться в повідомленні.

Після цього українські захисники завдали точкових ударів FPV-дронами, у результаті чого було:

розтрощено десятки ворожих укриттів;

знищено танк;

ліквідовано понад 20 російських окупантів.