Штурмовики 225-го полку закидали укріплення гранатами та вибухівкою

В Курській області військові кілька днів працювали артилерією та FPV-дронами, щоб зачистити та захопити ротний опорний пункт російських військ. Про це у вівторок, 3 червня, повідомив 225-й окремий штурмовий полк.

Як розповідають військові, цей опорний пункт прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони, зокрема, там були облаштовані бліндажі, хідники та вогневі точки.

Кілька днів по ньому працювала українська артилерія та FPV-дрони, а потім зайшла піхота.

«На відео – фінальна стадія: штурмовики 225 закидають укріплення гранатами, вибухівкою, навіть ТМ-ками, добивають оборону й беруть позицію під контроль. Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер – суцільна вирва і ворожі тіла в землі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня повідомляли, що на Новопавлівському напрямку військові Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили російську радіолокаційну систему «Зоопарк-1».