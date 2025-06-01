ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку військові Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили російську радіолокаційну систему «Зоопарк-1». Про це у неділю, 1 червня, повідомили у Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Росіяни намагалися сховати радіолокаційний комплекс з-поміж дерев, однак його вистежили та знищили військові підрозділу BULAVA. Бійці уразили російську РЛС за допомогою ударних дронів. Військові опублікували відео успішної бойової роботи.

«Це дуже хороша новина ще й в тому, що у росіян таких РЛС не досить багато. А тепер – ще на одну стало менше», – йдеться у повідомленні.

«Зоопарк-1» – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби для контрбатарейної боротьби. РЛС здатна виявляти вогневі засоби ворога (РСЗВ, артилерійські й мінометні позиції, пускові установки тактичних ракет і комплексів ППО тощо). Також «Зоопарк-1» призначений для розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню, спостереження за повітряним простором і контролю безпілотників.

РЛС «Зоопарк-1» надійшла на озброєння російської армії у 2008 році. Перше застосування окупантами РЛС «Зоопарк-1» на війні проти України було зафіксовано українськими розвідниками у серпні 2016 року на околицях Горлівки Донецької області. Радіолокаційний комплекс коштує приблизно 24 млн доларів.

Нагадаємо, 31 травня ОСУВ «Хортиця» повідомило про ураження російського ЗРК середньої дальності «Тор-М2». Російську ППО вдалося вистежити розвідниками бригади «Чорний ліс».