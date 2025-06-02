Розвідникам вдалося виявити кілька стартових позицій запуску російських дронів

15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон» повідомив, що російські військові почали облаштовувати отвори в дахах цивільних будівель, намагаючись замаскувати запуски дронів.

Окупанти вдалися до нових хитрощів для маскування запусків дронів. У прикордонних населених пунктах на території Росії вони почали облаштовувати отвори в дахах цивільних будівель, через які здійснюють запуск і посадку БпЛА. Таким чином військові намагаються уникнути виявлення дронів з повітря.

Та попри такі спроби маскування, розвідникам «Сталевого Кордону» вдалося виявити кілька стартових позицій запуску російських дронів. По цілях було завдано точних ударів FPV-дронами.

Нагадаємо, у четвер, 29 травня, ППО збила з розробленого українською розвідкою зенітного ракетного комплексу новітній реактивний безпілотник росіян «Дань-М».