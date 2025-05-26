Нові безпілотники не чутливі до систем радіоелектронної боротьби

Українські інженери знайшли в російському безпілотнику записку про новий алгоритм управління дронами. Ймовірно, її залишив один з російських інженерів. Про це у неділю, 25 травня, повідомив журнал The Economist.

Українські інженери в лабораторії у Києві, розбираючи російський дрон, знайшли записку у якій йшлось, що безпілотники тепер контролюють за допомогою ботів у Telegram. Боти надсилають дані про політ і відео в реальному часі російським військовим.

Інженери також зʼясували, що нові безпілотники не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Ними управляють за допомогою штучного інтелекту, використовуючи українську мобільну мережу.

Офіцер військ ППО Денис Смажний розповів журналістам, що раніше захистом від дронів займалися мобільні розрахунки з кулеметами, переносними ракетами й артилерією ближньої дії, проте тепер БпЛА стали маневрувати в районах розміщення таких розрахунків.

«Спочатку вони летять низько, щоб їх не виявили, а, наближаючись до міст, різко підіймаються до 2 000-2 500 м – це поза зоною досяжності малокаліберної зброї. Тому Україна почала застосовувати вертольоти, БпЛА-перехоплювачі та винищувачі F-16 для боротьби з дронами», – додав він.

Доповнено о 13:34. Український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що інформація The Economist є неправдива. За його словами, російські Shahed не управляються в польоті через Telegram, вони не мають всередині штучного інтелекту та, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації.

«На шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місцезнаходження шахеда і польотні дані. Показання надсилаються через Telegram-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного звʼязку та сім-карти. Сім-карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо сотні якщо не тисячі вже. Ми, розуміючи все це, не даємо шахедам працювати через наші мережі мобільного звʼязку», – наголосив він.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що росіяни намагаються пришвидшити розвиток морських безпілотних систем й створили для цього окрему технічну раду.