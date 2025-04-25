Міноборони Росії активізує розробку морських безпілотників
Росіяни хочуть пришвидшити розроблення безекіпажних катерів і дронів
Росіяни намагаються пришвидшити розвиток морських безпілотних систем й створили для цього окрему технічну раду. Про це у четвер, 24 квітня, повідомила Служба зовнішньої розвідки.
У структурі Міністерства оборони Росії створили міжвідомчу технічну раду з розвитку безпілотних систем і технологій морського застосування. Росіяни хочуть таким чином пришвидшити розроблення та впровадження морських безпілотників, зокрема, безекіпажних катерів і дронів.
«Рада спрямує свою діяльність на підтримку розробки різних типів БЕК – «катран», БЕК «Скворец ВМФ» (FPV), важкого безекіпажного катера ГРК 700 «Визирь» та додаткових технологічних рішень, що можуть бути використані для розвитку морських безпілотних систем», – зазначають у повідомленні.
Мова йде про системи зв’язку «Гермес», програмно-апаратні комплекси «Площадь» та «Орбита», універсальну наземну станцію управління для безекіпажних катерів.
Російське Міноборони визначило конкретні терміни для втілення проєктів:
- до 31 серпня 2025 року – відбір найперспективніших технологій;
- до 31 жовтня – проведення функціональних випробувань обраних розроблень;
- після цього – формування державного замовлення, запуск серійного виробництва та офіційне взяття нової техніки на озброєння.
Нагадаємо, у лютому 2025 року стало відомо, що Росія розпочала формування власних військ безпілотних. систем.