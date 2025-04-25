Росія зосередиться на виготовленні, зокрема, важкого безекіпажного катера ГРК 700 «Визирь»

Росіяни намагаються пришвидшити розвиток морських безпілотних систем й створили для цього окрему технічну раду. Про це у четвер, 24 квітня, повідомила Служба зовнішньої розвідки.

У структурі Міністерства оборони Росії створили міжвідомчу технічну раду з розвитку безпілотних систем і технологій морського застосування. Росіяни хочуть таким чином пришвидшити розроблення та впровадження морських безпілотників, зокрема, безекіпажних катерів і дронів.

«Рада спрямує свою діяльність на підтримку розробки різних типів БЕК – «катран», БЕК «Скворец ВМФ» (FPV), важкого безекіпажного катера ГРК 700 «Визирь» та додаткових технологічних рішень, що можуть бути використані для розвитку морських безпілотних систем», – зазначають у повідомленні.

Мова йде про системи зв’язку «Гермес», програмно-апаратні комплекси «Площадь» та «Орбита», універсальну наземну станцію управління для безекіпажних катерів.

Російське Міноборони визначило конкретні терміни для втілення проєктів:

до 31 серпня 2025 року – відбір найперспективніших технологій;

до 31 жовтня – проведення функціональних випробувань обраних розроблень;

після цього – формування державного замовлення, запуск серійного виробництва та офіційне взяття нової техніки на озброєння.

Нагадаємо, у лютому 2025 року стало відомо, що Росія розпочала формування власних військ безпілотних. систем.