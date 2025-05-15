Прикордонники знищили 4 позиції зльоту ворожих FPV-дронів

Оператори підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону знищили 4 позиції зльоту FPV-дронів російської армії на Курському напрямку. Про це у середу, 14 травня, повідомила Держприкордонслужба.

«Безпілотники під керівництвом операторів РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону – це керована карма для ворога», – зазначають в описі під відео.

Відомо, що на Курському напрямку прикордонники знищили 4 позиції зльоту ворожих FPV-дронів, 6 ворожих піхотинців та 3 засоби зв’язку. Також вдалося ліквідували 14 місць укриття противника та 1 склад з боєкомплектом російської армії.

Нагадаємо, 11 травня повідомляли, що на Куп'янському напрямку українські військові вистежили польовий склад росіян та вдарили по ньому.