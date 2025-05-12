ССО знищили штурмову групу противника з восьми росіян

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували у тилу штурмову групу росіян. Відео знищення ворожих солдатів опублікували на сторінці ССО у понеділок, 12 травня.

Як розповіли військові, група CCO проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування російських штурмовиків. Командир групи швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.

«Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена», – йдеться у повідомленні.

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Після ліквідації росіян, бійці ССО без втрат продовжили спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.

Нагадаємо, один із підрозділів 230-го окремого батальйону 128-ї бригади ТрО «Дике поле» врятувався від оточення російських окупантів на фронті завдяки медсестрі Світлані Тріфоновій, яка з гранатомета знищила цілу групу росіян.