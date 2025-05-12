Світлана Тріфонова допомогла бійцям підрозділу вирватися з оточення

Один із підрозділів 230-го окремого батальйону 128-ї бригади ТрО «Дике поле» врятувався від оточення російських окупантів на фронті завдяки медсестрі Світлані Тріфоновій, яка з гранатомета знищила цілу групу росіян. За її вчинок військовослужбовицю нагородили медаллю «Хрест Сухопутних військ», повідомили у пресслужбі Генерального штабу у понеділок, 12 травня.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Світлана Тріфонова, яка раніше працювала медсестрою у реанімації лікарні ім. Мечникова у Дніпрі, пішла доброволицею до війська. Під час одного зі штурмів росіян на село Старомайорське на кордоні Донецької та Запорізької областей її підрозділ потрапив в оточення.

«У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана взяла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Спочатку військова відстрілювалася від росіян разом із побратимами, проте, коли оточення було неминуче, взяла одноразовий гранатомет та атакувала окупантів. Зазначається, що раніше жінка неодноразово стріляла з різного озброєння під час навчань, проте реального бойового досвіду не мала.

«Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російським штурмовикам. Вони підібралися занадто близько – були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась», – розповіла Світлана.

Дії бойової медсестри та її побратимів зірвали російську атаку та не дозволили окупантам оточити українських бійців. Завдяки прориву оточення за кілька діб бригада провела ротацію та вивела бійців з позицій.

Коли саме військовослужбовиця врятувала підрозділ, у пресслужбі Генштабу не уточнили. Зазначимо, станом на 11 травня 2025 року Старомайорське перебуває під російською окупацією. Про захоплення села у червні 2024 року свідчили дані DeepStateMap.

Нещодавно командир 128-ї бригади ТрО «Дике поле» вручив військовослужбовиці медаль «Хрест Сухопутних військ». Світлана Тріфонова розповіла, що вже має дві відзнаки «Золотий хрест» першого та другого ступенів та звернула увагу, що багато військових, які подавали заяви на ці нагороди, досі їх не отримали.

У пресслужбі Генштабу повідомили, що син Світлани, також доброволець, загинув у боях під Бахмутом. Сама ж медсестра наразі тримає оборону на Запорізькому напрямку.