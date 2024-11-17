Наталія Грабчук долучилася до ЗСУ у 2021 році, до цього працювала вихователькою в дитсадку

Стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід» Наталія Грабарчук збила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання. До 2021 року вона працювала вихователькою в дитячому садку.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вранці 17 листопада під час масованої російської атаки на українські обʼєкти критичної інфраструктури Наталія Грабарчук забезпечувала протиповітряну оборону, працюючи з ПЗРК «Ігла». Під час першого бойового пуску з першого ж влучання їй вдалось збити крилату ракету.

Наталія Грабарчук пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

«Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий і в ціль. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям», – розповіла Наталія Грабарчук.

У цивільному житті була вихователькою в дитячому садку. З 2021 року вона служить стрільцем-зенітником зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід», що базується на Львівщині.

Нагадаємо, на Львівщині уламки ракети пошкодили гаражі і автомобіль. Внаслідок падіння уламків у Добротворі загинула 66-річна жінка, ще троє чоловіків отримали поранення.