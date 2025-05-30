Військова успішно застосували розроблений фахівцями ГУР новий мобільний зенітно-ракетний комплекс

Протиповітряна оборона у четвер, 29 травня, збила з розробленого українською розвідкою зенітного ракетного комплексу новітній реактивний безпілотник росіян «Дань-М». Про це у п’ятницю, 30 травня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У четвер, 29 травня, для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину українські військова успішно застосували розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс. Відомо, що новий ЗРК оснащений ракетами Р-73.

«Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки», – зазначають у повідомленні.

Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки завдали удару по цілі, ймовірно, це був новітній реактивний безпілотник росіян «Дань-М». Знищений дрон впав у Чорне море.

Як раніше розповідав керівник ГО «Центр радіотехнологій» Сергій «Флеш» Бескрестнов, БпЛА «Дань-М» був створений як реактивна мішень для тренування та перевірки протиповітряної оборони. Згодом росіяни переробили цей дрон на ударний.