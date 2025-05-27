Дрон врятував БпЛА «Лелеку» і «Мару» з поля бою

Українські військові випробували нову тактику на полі бою, евакуювавши дрон за допомогою іншого безпілотника. Про це у вівторок, 27 травня, повідомила 63-тя окрема механізована бригада ЗСУ.

Військові з 63-ї бригади опублікували унікальні кадри евакуації дронами українських розвідувальних безпілотників з поля бою.

«Війна дронів виходить на новий рівень – рядовий «Немезіс» рятує рядових «Лелеку» і «Мару». Насправді це була непроста і ризикована, але блискуче виконана операція пілотів ББС 63 бригади», – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 13 травня повідомляли, що військові підрозділу BULAVA Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського піхотинця за допомогою гранатомета, встановленого на дрон «Королева шершнів».