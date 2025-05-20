Спецоперацію провели на північ від Харкова

13-та бригада НГУ «Хартія» провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Про це повідомили військові у вівторок, 20 травня.

Як розповідають у дописі, боєць НГУ «Хартія» отримав поранення, для його евакуації вирішили використати наземний роботизований комплекс. Пораненому допомогли дістатися до робота його побратими. Згодом бійця успішно доставили до групи евакуації, звідки його доправили до лікарів.

Спецоперацію провели на північ від Харкова.

«Спільна операція підрозділу НРК та батальйону оперативної підтримки відбулася в смузі відповідальності «Хартії» на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації склала 12 кілометрів», – додали у НГУ «Хартія».

Нагадаємо, наприкінці квітня прикордонники розповіли, як під час унікальної операції звільнили з полону українських воїнів. Для цього вони застосували БпЛА.