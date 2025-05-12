«Спайдер» може виконувати різні завдання, залежно від модифікації

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс «Спайдер». Про це у понеділок, 12 травня, повідомило оборонне відомство.

«Спайдер» розробила команда українських інженерів, враховуючи практичний бойовий досвід Сил оборони. Зазначають, що комплекс має модифікації для виконання різних завдань, зокрема – логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань.

«Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього комплексу», – йдеться у повідомленні.

«Спайдер» має компактні розміри, у кузові військового пікапа поміщається 2 роботи, а сама наземна роботизована платформа важить трохи більше ніж 50 кг. Роботи мають 4 двигуни, що підвищує мобільність та витривалість комплексу в бойових умовах.

«Особливістю цих роботизованих платформ є їхня маневровість та простота у керуванні, а також здатність працювати у зоні дії засобів радіоелектронної боротьби противника. Крім цього вони можуть виконувати складні маневри в обмеженому просторі», – додали у Міноборони.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 лютого, у Києві відбулась оборонна виставка Defense Tech Innovation Forum 2025. На заході українські розробники вперше представили далекобійну ракету «Трембіта».