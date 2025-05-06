Дрон-перехоплювач Sting українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський доручив міністерствам оборони та закордонних справ забезпечити фінансування з боку західних партнерів для виробництва дронів-перехоплювачів. Про це він повідомив у вівторок, 6 травня.

У своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що провів ставку головнокомандувача, під час якої обговорили, зокрема, фінансове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та виробництва озброєння.

«Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття “шахедів”, у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент доручив Міноборони та МЗС України активізувати роботу з партнерами для фінансування виробництва дронів-перехоплювачів. Зеленський повідомив, що Україна «буде максимально розвивати» цей напрямок, а також анонсував, що кожен регіон України матиме «свою відповідальність саме за цю роботу».

Нагадаємо, у березні 2025 року Сили безпілотних систем повідомили, що оператори завдяки новітньому засобу почали перехоплювати дрони-камікадзе типу Shahed. Зазначається, що оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS Сили безпілотних систем вже знищили понад 10 російських ударних БпЛА типу Shahed допомогою новітнього засобу. Військові не уточнюють, про який саме засіб йдеться, але зазначають, що він коштує 5 тис. доларів.