Виробничі спроможності України дозволяють виробляти велику кількість безпілотників

Нещодавно українські військові завдали удару по росіянах, застосувавши одночасно 400 маленьких дронів. Про це у середу, 28 травня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

Президент розповів, що українські військові для атаки по ворогу використали одночасно 400 маленьких БпЛА. За їхньою допомогою було ліквідовано понад 40 одиниць російської техніки.

«Нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм у рази більше, ніж ця операція», – зазначив Зеленський.

За словами президента, в Україні непогано працює лінія дронів як проєкт, а виробничі спроможності дозволяють виробляти велику кількість безпілотників, проте для цього потрібна фінансова допомога партнерів.

«Далекобійних дронів ми можемо застосовувати 100 штук на добу. Росіяни почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде в нас, так само як у росіян, 300-500 дронів на добу – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях, питання фінансове», - додав Зеленський.

Нещодавно стало відомо, що різні регіони Росії зазнали найдовшої атаки безпілотників, вона розпочалася 19 травня близько 23:00 та тривала до 04:00 22 травня.