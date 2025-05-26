Дрони атакували Єлабугу у Татарстані, де розташований завод зі збирання БпЛА

В ніч на понеділок, 26 травня, Росію масово атакували безпілотники, під атаку потрапили оборонні заводи у різних регіонах. Про це повідомили російські Telegram-канали, а також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Зокрема, вибухи вночі 26 травня чули мешканці Тули. Відомо, що у місті розташований один із провідних розробників і виробників у Росії реактивних систем залпового вогню НВО «Сплав».

Telegram-канал ASTRA додає, що Тульській області спалахнув вогонь в районі кількох великих підприємств після нічної атаки.

«Менш ніж за кілометр від села Морозівка ​​супутники NASA фіксують кілька пожеж. На цій території, згідно з даними картографічних сервісів і державних реєстрів, розташовані відразу кілька підприємств», – йдеться у дописі.

Мова йде про такі підприємства:

«Завод великих деталей», який займається виробництвом деталей для панельного будівництва,

регіональний виробник чавуну «Тулачермет»,

підприємство «ВПК-Полімери»,

«Виробниче об'єднання Туліт», яке спеціалізується на виробництві деталей трубопроводів високого тиску.

Крім цього, у Кінешмі Іванівської області, за словами місцевих жителів, безпілотники атакували Дмитрівський хімічний завод. В Оперативному штабі області заявили про падіння уламків БпЛА в промзоні і про пошкодження господарської будівлі.

Розташування російських підприємств у Тульській області

Дрони атакували також Єлабугу у Татарстані, де розташований завод зі збирання БпЛА.

«Попри атаки ворога, невідомі дрони атакували в РФ Єлабугу, де виробляють «шахеди», а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами», – наголосив Коваленко.

Міноборони Росії заявило про знищення 96 українських БпЛА над 12 регіонами.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня ударні дрони уразили хімічне підприємство «Азот» у Тульській області РФ. Цей завод є другим за обсягами випуску російським виробником азотних добрив і аміаку.