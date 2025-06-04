Держпідприємство продавало зерно за заниженими цінами

Виконувач обов'язків директора одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук України отримав підозру у продажу 6,6 тис. тонн зерна за заниженою вартістю. Слідчі вважають, що посадовець завдав збитків на 13,3 млн грн. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у середу, 4 червня, розповіли, що йдеться про продаж зерна кукурудзи та озимої пшениці.

«Посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, укладав із товариством договори про продаж сільськогосподарської продукції за цінами, значно нижчими від ринкової вартості», – повідомили у прокуратурі.

Фрагмент адміністративної будівлі підприємства. Фото прокуратури

Виконувачу обов'язків директора повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Прокурори вимагають взяти підозрюваного під варту та відсторонити від посади. Посадовцеві загрожує до шести років позбавлення волі.