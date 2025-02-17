Ануш Балян 12 років працює віцепрезиденткою НААН

Ексочільниці Закарпатського інституту агропромислового виробництва, а нині віцепрезидентці Національної академії аграрних наук Ануш Балян повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За погодження виділення гектару землі із користування державної наукової організації у приватну власність їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 17 лютого, підозрювана погодила вилучення ділянки з користування НААН, незважаючи на відсутність відповідної постанови Кабміну та погодження Верховної Ради України.

«Неправомірні дії жінки призвели до вибуття особливо цінних земель із користування державної наукової організації. Усупереч нормам законодавства, громадянин отримав право володіння земельною ділянкою площею понад 1 га на території Мукачівського району. Її вартість на ринку оцінена у близько півмільйона гривень», – зазначили у прокуратурі.

Йдеться про землю поблизу популярної серед туристів гори Пікуй на межі Львівської та Закарпатської областей.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваної, однак у матеріалах справи, яку розглядає Ужгородський міськрайонний суд, йдеться про Ануш Балян. Віцепрезидентка Національної академії аграрних наук очолювала Закарпатський інститут агропромислового виробництва УААН упродовж 2005-2010 років. Тоді у структурі підрозділу була Гірсько-Карпатська дослідна станція, яка проводила дослідження на гектарі землі, що були у постійному користуванні інституту у Мукачівському районі.

У 2006 році Гірсько-Карпатську дослідну станцію ліквідували, а тваринник та господарський блок продали у приватну власність. Згодом підозрювана звернулася до президії НААН з клопотанням про надання згоди на вилучення із землекористування станції земельної ділянки площею 1,1232 га, на якій був розташований тваринник, та попросила голову Воловецької РДА погодити вилучення землі та її передачу у приватну власність.

31 січня Ужгородський міськрайонний суд відмовив у позові прокуратури про обрання Ануш Балян запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, посадовиці загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.