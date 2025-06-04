ASUS ProArt P16 – лідер серед ноутбуків для творчості

Флагманський ноутбук ASUS ProArt P16 (H7606WP) виходить на український ринок вже у червні. Завдяки потужній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 5070 він стане ідеальним інструментом для дизайну (графічного, UI/UX та моушн). Крім того, ноутбук чудово підійде для розробки та створення різних видів контенту.



Для представників творчих професій потужна техніка – один з найважливіших інструментів. Бо навіть найсильніші hard skills страждають, коли немає технічної можливості реалізувати сильні та креативні масштабні проєкти.



Новітній графічний процесор дозволяє ProArt P16 не лише продовжити успіх попередника, але й вивести продуктивність для творчих завдань на максимально ефективний рівень. З цим ноутбуком можна назавжди забути про страх, що у робочому процесі щось піде не так.

ProArt P16 обладнаний особливими інструментами для творчості

ProArt P16 – поєднання стильного дизайну та "потужного заліза"

ProArt P16 сподобається навіть найвибагливішим естетам. Він вражає елегантним дизайном та легким корпусом (лише 1,85 кілограма), виготовленим із міцного магнієво-алюмінієвого сплаву методом обробки на верстаті з ЧПК.

Однією з головних прикрас ProArt P16 є 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K (3840 x 2400 пікселів). Він забезпечує 100% охоплення колірного простору DCI-P3 та сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500. Це робить ноутбук ідеальним варіантом для роботи над проєктами, які потребують високої точності відтворення кольорів. Зокрема, must have у дизайні.

Потужність ProArt P16 забезпечує процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потоки) з базовою частотою 2 ГГц, яка за потреби може підвищуватися до 5,1 ГГц. Крім того, у разі складних завдань інтегрований нейронний процесор AMD XDNA здатен виконувати ШІ-обчислення з продуктивністю до 50 TOPS.



Доповнюють процесор до 64 гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5X та SSD (NVMe, PCIe 4.0) місткістю 2 ТБ – ідеальна конфігурація для комфортної роботи в багатозадачному режимі над великими проєктами.

Ноутбук містить ексклюзивні інструменти для творчості

Творчим професіоналам ASUS пропонує особливий бонус: ноутбук ProArt P16 має ексклюзивні інструменти на основі ШІ. Вони покращуватимуть робочі процеси та суттєво спрощуватимуть рутинні завдання.

Застосунок MuseTree дозволяє легко створювати зображення. Для цього підійдуть навіть прості нариси. Застосунок має зручний інтерфейс з функціями Idea Map та Idea Canvas, які допомагають розробляти творчі концепції.



Інструмент StoryCube керує цифровими активами, допомагає впорядковувати фото та відео за сюжетами, людьми тощо. Так можна з легкістю експортувати потрібні сюжети у застосунки для обробки фото та відео.



Централізований інтерфейс ProArt Creator Hub для налаштування параметрів та оптимізації системи.



ASUS Dial & Control Panel: забезпечує інтуїтивне керування застосунками для творчості.

ProArt P16 – лідер серед ноутбуків для творчості

Інтерфейси підключення та можливості розширення

ProArt P16 оснащений повним набором портів, необхідних для професіоналів:

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення);

1x USB 4.0 Gen 3 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення);

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1x HDMI 2.1 FRL;

1x комбінований аудіороз'єм 3,5 мм;

картрідер SD Express 7.0.

ProArt P16 – лідер серед ноутбуків для творчості

Флагманський ноутбук ProArt P16 – лідер серед ноутбуків для творчості. Він поєднує новітній графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 5070 з перевіреним часом дизайном і функціональністю. Новий ноутбук точно оцінять дизайнери, розробники, контентмейкери, люди, які цінують креатив та продуктивність і хочуть зробити свій робочий процес максимально якісним та комфортним.



Наразі ProArt P16 – доступний у різних конфігураціях. У максимальній – до складу входять високопродуктивна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070, потужний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 і 64 гігабайти оперативної пам'яті.



До слова, ноутбук важить лише 1,85 кілограма. Тому робочий процес можна облаштувати у будь-якому зручному для себе місці: в офісі, коворкінгу, улюбленій кав'ярні чи навіть дорогою у Карпати на відпочинок.



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