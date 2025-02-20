Ноутбук зберігає класичний формфактор із відкидним дисплеєм. За рік продажі Zenbook DUO перевищили 30 одиниць на день, що підтверджує неабиякий попит моделі. А також демонструє готовність споживачів до користування ноутбуками із двома екранами.

Висока продуктивність: як Zenbook DUO оптимізує робочий процес

Zenbook DUO отримав високу оцінку користувачів, а головною перевагою на таких платформах, як Amazon і Best Buy, назвали його здатність підвищувати продуктивність як в офісі, так і в дорозі. Це стало можливим завдяки двом 14-дюймовим дисплеям, які значно розширюють робочий простір.

У 2025 році ASUS випустила оновлену версію Zenbook DUO, оснащену новітньою платформою Intel Core Ultra. Тепер цей ноутбук офіційно доступний і в Україні.

Основний формфактор і ключові функції залишилися незмінними, але акцент на комфорті роботи з двома екранами та максимізації продуктивності залишився в центрі уваги.

Завдяки потужнішому процесору та збільшеному часу автономної роботи нова модель перевершує версію 2024 року, відкриваючи ще більше можливостей для користувачів.

Портативний та ефективний: ноутбук, що підвищує продуктивність

Дослідження показують, що використання двох екранів може збільшити продуктивність на 30-50%. Ті, хто працює на звичайному ноутбуці вдома чи в офісі, знають, що додатковий монітор може суттєво підвищити ефективність роботи.

Zenbook DUO переносить цю концепцію в портативний формат, дозволяючи користувачам завжди мати доступ до двох екранів. Це робить його ідеальним для різних професіоналів, зокрема консультантів, менеджерів із продажу та керівників, яким важлива швидка, зручна та продуктивна робота в будь-яких умовах.

Ідеально підходить для тих, хо завжди у дорозі

Zenbook DUO особливо цінний для тих, хто часто перебуває в дорозі. Перевезення додаткового монітора часто незручне — навіть портативні варіанти додають до 1 кг ваги, потребують додаткових роз’ємів і займають місце в багажі.

Завдяки двом вбудованим 14-дюймовим екранам Zenbook DUO розв'язує цю проблему, адже він компактний і максимально зручний. Важить гаджет лише 1,6 кг разом із клавіатурним модулем, що дорівнює вазі типового 15-дюймового ноутбука. Це робить його просто незамінним для тих, хто цінує мобільність без втрати комфорту.

Ключові особливості моделі

Новий Zenbook DUO 2025 отримав ряд оновлень для покращення зручності та продуктивності користувачів. Серед головних переваг:

горизонтальний режим з двома екранами: ідеальний для роботи з офісними програмами, месенджерами, текстовими редакторами та перегляду відео. Цей формат дозволяє легко виконувати кілька завдань одночасно, а вбудовані інструменти оптимізують розподіл роботи між екранами;

подвійний 14-дюймовий OLED-дисплей: два екрани з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц забезпечують точну передачу кольорів, глибокі чорні відтінки, енергоефективність і швидкий відгук при компактному розмірі;

легкий та міцний корпус: завдяки магнієвому сплаву Zenbook DUO важить лише 1,6 кг, що на 200 г легше за аналогічні двоекранні моделі з 13-дюймовими дисплеями. Це робить його одним з найбільш портативних і функціональних рішень на ринку;

сучасна платформа: ноутбук оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra, 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 2 ТБ, що забезпечує високу продуктивність навіть для складних завдань;

комфорт і універсальність: попри інноваційні функції, Zenbook DUO зберігає класичний формат ноутбука, що робить його бездоганним вибором для будь-яких робочих завдань.

Преміальний продукт для користувачів з усього світу

Zenbook DUO 2025 – це флагманський ноутбук з відмінною якістю збірки, який доступний користувачам по всьому світу. На відміну від компаній, які випускають продукцію лише для окремих ринків, ASUS забезпечує широке постачання Zenbook DUO в усіх країнах регіону EMEA (Європа, Близький Схід і Африка). У 2025 році модель буде доступна у ще більших обсягах, що підкреслює прагнення компанії задовольнити попит клієнтів по всьому світу.

Zenbook DUO зарекомендував себе як надзвичайно успішний продукт, з високими продажами й позитивними відгуками на ринку. Інноваційний двоекранний дизайн суттєво підвищує продуктивність, що робить цей ноутбук незамінним інструментом для офісних працівників та бізнес-користувачів, які часто подорожують.

Модель 2025 року зберігає традиційний підхід ASUS: поєднання преміальної якості, потужних характеристик і інноваційних рішень, що відповідають потребам сучасних користувачів. А найкраще те, що ASUS Zenbook DUO вже доступний в Україні!