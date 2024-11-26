Найкращі ноутбуки зі штучним інтелектом

У сучасному світі ноутбук є незамінним помічником у навчанні, роботі та творчості. Вибір цього пристрою має бути обдуманим і відповідальним. Пропонуємо вашій увазі три моделі ноутбуків ASUS, які поєднують у собі передові технології та елегантний дизайн. Завдяки OLED-дисплеям ці ноутбуки забезпечують неймовірну якість зображення, а сучасна апаратна платформа підтримує технології штучного інтелекту. І зараз ви маєте можливість придбати їх за вигідними цінами завдяки знижкам до «чорної п’ятниці».

Vivobook S 15 (S5507)

15,6-дюймовий Vivobook S 15 – перший комп’ютер Copilot+ PC нового покоління, у якому реалізовано найновіші інструменти штучного інтелекту Windows. Це ARM-ноутбук, він працює на базі процесорної платформи Snapdragon X із вбудованим нейронним процесором (NPU) Qualcomm Hexagon з продуктивністю до 45 TOPS для прискореної локальної обробки даних ШІ. Ноутбук може бути оснащений до 32 ГБ оперативної пам’яті, а для зберігання даних передбачено швидкісний твердотільний накопичувач місткістю до 1 ТБ.

Насолоджуватися винятковою якістю зображення дозволяє чудовий OLED-дисплей ASUS Lumina, сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600. Його насичені кольори, глибокі чорні відтінки та висока контрастність (1 000 000:1) роблять кожен візуальний елемент живим і реалістичним. Надзвичайно низький час відгуку в 0,2 мс гарантує плавність відтворення динамічних сцен.

Підтримка 100% колірного простору DCI-P3 (133% sRGB) означає, що цей дисплей можна використовувати для професійної роботи з графічним контентом. Технологія OLED дає також змогу отримати широкі кути огляду, що особливо зручно при спільному перегляді відео або презентацій. Крім того, OLED-дисплей дбає про комфорт зору користувачів навіть під час тривалого перебування за ноутбуком, адже випромінює на 70% менше шкідливого синього світла, ніж традиційні дисплеї. Якісну реалізацію рішень, що покращують комфорт для зору, підтверджено сертифікатом лабораторії TÜV Rheinland.

Акумулятор на цілий день – це те, що потрібно для тих, хто цінить мобільність. Висока ємність (70 Вт·год) акумулятора в поєднанні з енергоефективною платформою забезпечує автономність у понад 18 годин, а технологія швидкого заряджання дасть змогу відновити 60% заряду лише за 49 хвилин. Vivobook S 15 має також усі порти, необхідні для підключення периферійних пристроїв і моніторів: 2 порти USB4 (Type-C) з можливістю заряджання й виведення зображення, два порти USB Type-A, HDMI 2.1 TMDS, комбінований аудіороз’єм, зчитувач карт Micro SD.

Ноутбук Vivobook S 15 оснащений бездротовим модулем Qualcomm стандарту Wi-Fi 7, який забезпечує блискавичне з'єднання у трьох частотних діапазонах, що працює в 4,8 раза швидше, ніж попереднє покоління Wi-Fi. Пристрій пройшов також випробування відповідно до вимог військово-промислового стандарту США MIL-STD-810H, що підтверджує його міцність і надійність.

Цікавою особливістю пристрою є клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням, що підтримує персоналізацію, і окремою клавішею Copilot для миттєвого доступу до інструментів штучного інтелекту.

Zenbook S 16 (UM5606)

ASUS Zenbook S 16 – перший 16-дюймовий ноутбук ультрапортативної серії Zenbook зі штучним інтелектом. Цей потужний і стильний пристрій оснащений сучасним процесором AMD Ryzen AI 9, оперативною пам’яттю обсягом до 32 гігабайтів і SSD-накопичувачем місткістю до 2 терабайтів.

Завдяки використанню сучасних виробничих процесів Zenbook S 16 отримав металевий корпус завтовшки всього 1,1 см, який при цьому містить широкий спектр найсучасніших компонентів, зокрема вдосконалену систему охолодження з випарною камерою. Це неймовірно тонкий і компактний 16-дюймовий ноутбук, що ще раз підтверджує прагнення пропонувати користувачам найвищу продуктивність без компромісів щодо портативності. Він пропонується в новому, натхненному природою, білому відтінку Scandinavian White та у класичному сірому Zumaia Gray. Для виготовлення кришки його корпусу використовується ексклюзивний матеріал Ceraluminum, що відрізняється високою твердістю, легко витримуючи випробування часом.

ASUS Zenbook S 16 пропонує користувачам справжню потужність і технології штучного інтелекту наступного покоління. Новий процесор від AMD може похвалитися TDP до 28 Вт і має вбудований модуль Ryzen AI, який забезпечує продуктивність до 50 TOPS для прискорення роботи сучасних ШІ-застосунків. А акумулятор ємністю 78 Вт·год допомагає користувачам працювати в автономному режимі протягом усього дня.

Новий Zenbook S 16 створений для комфортної та інтуїтивної роботи користувача. Клавіатура ASUS ErgoSense оснащена окремою клавішею Copilot, яка дозволяє одним натисканням викликати ШІ-помічник Windows. Великий і надзвичайно гладкий тачпад відповідає «золотому» співвідношенню сторін екрана 16:10, що забезпечує інтуїтивне керування пристроєм. Додаткова площа підвищує комфорт користувача й полегшує використання інтуїтивних жестів, тож користувачі можуть легко виконувати такі завдання, як регулювання гучності звуку та яскравості екрана, а також швидкий запуск перегляду відео.

Zenbook S 16 також оснащений повним набором інтерфейсних портів, зокрема двома USB4 (Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, картридером SD і комбінованим аудіороз’ємом, що дозволяє легко підключати пристрої в дорозі. Бездротовий модуль стандарту Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує швидке й надійне з’єднання, де б ви не були.

Захопливе й реалістичне зображення дарує великий, яскравий і чіткий 16" OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Він пройшов сертифікацію Pantone Validated і DisplayHDR True Black 500, які підтверджують високу точність відтворення кольорів і якісну підтримку технології HDR. Колірне охоплення 100% DCI-P3 на рівні кінематографічного стандарту гарантує відтворення неймовірно насичених відтінків.

Для справжніх кінематографічних вражень Zenbook S 16 оснащений потужною аудіосистемою із шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon – видатне інженерне досягнення в такому тонкому пристрої. Два високочастотних і чотири низькочастотних динаміки відтворюють повноцінний багатовимірний звук з технологією Dolby Atmos. Результатом є неймовірно реалістичні зображення й звук, що занурюють в атмосферу й додає емоційності фільмам, іграм і музиці.

Zenbook DUO (UX8406)

Мрієте про портативний, потужний футуристичний і надзвичайно функціональний ноутбук? Зустрічайте ноутбук з двома екранами ASUS Zenbook DUO (2024) – революційний пристрій, який розширить межі вашого уявлення про сучасні технології.

Новий Zenbook DUO оснащений двома великими 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:10, високою роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Використовуйте їх як один великий 19,8-дюймовий дисплей для зручного перегляду або ж розділіть робочий простір на два, щоб «жонглювати» декількома завданнями одночасно. Обидва дисплеї є сенсорними і підтримують активний стилус ASUS Pen з 4096 рівнями натискання, що робить роботу з ними максимально зручною й інтуїтивно зрозумілою.

Відкрийте для себе новий рівень візуальної досконалості. Ви будете вражені багатством і глибиною кольорів на OLED-дисплеях Zenbook DUO зі 100% охопленням колірного простору DCI-P3. Цей ноутбук ідеально підходить для дизайнерів, фотографів й інших творчих фахівців, адже він гарантує надзвичайно точне відтворення професійної гами кольорів і широкі кути огляду. Крім того, технологія OLED значно знижує рівень шкідливого синього світла порівняно з традиційними РК-дисплеями, роблячи тривалу роботу за пристроєм безпечнішим для ваших очей.

Zenbook DUO – це не просто ноутбук, це справжній витвір мистецтва. Його корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву робить пристрій не лише елегантним, але й міцним і надійним помічником для сучасного мобільного життя. Незважаючи на два великих екрани, він залишається неймовірно портативним пристроєм, який зручно брати із собою у поїздки: за товщини 14,6 мм ноутбук важить лише 1,65 кг, разом з окремою клавіатурою. Знімна клавіатура з вбудованим акумулятором дає вам свободу вибору, тож працювати за ноутбуком можна як за традиційним пристроєм або ж використовувати його екрани без клавіатури, щоб максимально розширити робочий простір. Крім того, нижній екран можна використовувати як повнорозмірну віртуальну клавіатуру, а спеціальний шарнір дозволяє розкривати екрани на 180°, що дає змогу розмістити Zenbook DUO горизонтально, наприклад для демонстрації контенту колегам під час наради.

Zenbook DUO вражає не лише елегантністю і вишуканим дизайном, але й потужною конфігурацією, здатною задовольнити потреби найвимогливіших користувачів. Серце ноутбука – процесор Intel Core Ultra – містить модуль, який виконує роль нейронного процесора (NPU), що прискорює роботу алгоритмів штучного інтелекту, розвантажуючи при цьому центральний процесор. Завдяки ньому Zenbook DUO демонструє вищу продуктивність у програмах для відеоконференцій, редагування фото та відео, а також інших завданнях, що задіяють штучний інтелект. Крім того, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач місткістю до 2 ТБ гарантують швидку й плавну роботу ноутбука в багатозадачному режимі, а акумулятор ємністю 75 Вт забезпечить автономність протягом цілого дня.

Пристрій пропонує широкий набір портів: два Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 і зручний 3,5-мм аудіороз’єм, тож вам не потрібно брати із собою громіздку док-станцію або декілька адаптерів під час подорожей. А ще Zenbook DUO може похвалитися чудовою аудіосистемою з підтримкою технології Dolby Atmos, сертифікованою Harman Kardon.

Zenbook DUO (2024) – це революційний ноутбук, який пропонує безпрецедентний рівень продуктивності, мобільності та універсальності. Завдяки двом OLED-екранам, потужним компонентам, інноваційному дизайну й підтримці ШІ він стане ідеальним вибором для людей, які шукають ультрапортативний ноутбук для роботи, творчості і розваг.

Додатковий рік гарантії за відгук

Окрім спеціальних цін на «чорну п’ятницю», ASUS запропонувала своїм користувачам спеціальну акцію, за умовами якої вони можуть отримати безкоштовно додатковий рік гарантії для свого пристрою. Як зазначає виробник, ASUS «важливий кожен голос і саме тому ми хочемо почути вашу думку про наші інноваційні пристрої». Щоб отримати рік гарантії, новому покупцю ноутбука необхідно залишити відгук про свій пристрій на офіційному сайті компанії. Акція триває до кінця року, докладніше про неї можна дізнатися на сторінці акції: «Ваш голос має значення». Чудовий подарунок для нових власників ноутбуків ASUS!

Придбати ці та інші ноутбуки ASUS зі знижкою до «чорної п’ятниці» можна в широкій мережі партнерів компанії в нашій країні, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, який пропонує зручний і швидкий спосіб купівлі продукції. Переваги онлайн-магазину магазину ASUS: офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.